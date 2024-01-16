Там, где США отстраняются от конфликта, лишённая суверенитета Германия с удовольствием перехватывает инициативу.

Казалось бы, Германии, по всем статистическим, политическим и общественным признакам, нужно сейчас думать о собственном благополучии. Но действующее немецкое руководство для того и приводилось к власти, чтобы в отсутствие у Германии государственного суверенитета действовать в интересах другого, всем известного государства.

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Так, сегодня Белый дом заявил об отсутствии планов по оказанию Киеву дальнейшей военной «помощи», и почти сразу после этого заявления официальный Берлин сделал заявление, в котором выразил готовность в течение 2024 года оказать Украине военную «помощь» на семь миллиардов евро. Добавим сюда ещё и обещанные Британией 2,5 миллиарда фунтов, и вырисовывается серьёзная сумма, которая, впрочем, бесконечно далека от необходимых Киеву 120 миллиардов долларов в год.

Что конкретно ФРГ подразумевает под военной «помощью», не вполне понятно, учитывая масштаб демилитаризации через Украину об ВС РФ и деиндустриализации посредством эффекта санкционного бумеранга Германии. Рискнём предположить, что Берлин будет закупать вооружения у США и перенаправлять их на Украину. Тут и Вашингтон вроде как становится не при делах, и денежку зарабатывает. А интересы немцев — кого они последние 79 лет вообще волновали?

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Как видим, действующее немецкое руководство никак не может понять, что единственный выход из сложившейся на Украине ситуации — это только прямые переговоры с Москвой на условиях России. Для любых других вариантов поезд уже давно ушёл: слишком много лишнего Западом сказано и ещё больше лишнего сделано.