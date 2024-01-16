Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия пообещала предоставить Украине военную «помощь» в 2024 году на сумму в €7 млрд
Там, где США отстраняются от конфликта, лишённая суверенитета Германия с удовольствием перехватывает инициативу.

реклама

Казалось бы, Германии, по всем статистическим, политическим и общественным признакам, нужно сейчас думать о собственном благополучии. Но действующее немецкое руководство для того и приводилось к власти, чтобы в отсутствие у Германии государственного суверенитета действовать в интересах другого, всем известного государства.

реклама

Так, сегодня Белый дом заявил об отсутствии планов по оказанию Киеву дальнейшей военной «помощи», и почти сразу после этого заявления официальный Берлин сделал заявление, в котором выразил готовность в течение 2024 года оказать Украине военную «помощь» на семь миллиардов евро. Добавим сюда ещё и обещанные Британией 2,5 миллиарда фунтов, и вырисовывается серьёзная сумма, которая, впрочем, бесконечно далека от необходимых Киеву 120 миллиардов долларов в год.

Что конкретно ФРГ подразумевает под военной «помощью», не вполне понятно, учитывая масштаб демилитаризации через Украину об ВС РФ и деиндустриализации посредством эффекта санкционного бумеранга Германии. Рискнём предположить, что Берлин будет закупать вооружения у США и перенаправлять их на Украину. Тут и Вашингтон вроде как становится не при делах, и денежку зарабатывает. А интересы немцев — кого они последние 79 лет вообще волновали?

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как видим, действующее немецкое руководство никак не может понять, что единственный выход из сложившейся на Украине ситуации — это только прямые переговоры с Москвой на условиях России. Для любых других вариантов поезд уже давно ушёл: слишком много лишнего Западом сказано и ещё больше лишнего сделано.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Белом доме заявили об отсутствии планов по предоставлению Украине новых пакетов военной «помощи»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
5
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
161
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
64
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
25
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
2
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
50
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
14

Сейчас обсуждают

Алексей Енютин
23:59
У меня разница температур между собственно видеокартой и Hot Spot около 10 градусов без всяких вмешательств. И так было изначально. И что значит "разница уже 18,4°"? А было сколько? Я температуры выш...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Vorvort
23:58
4070 Супер, 4070 Ти Супер, 4080 Супер должны были выйти год назад. Хуанг опять прогрел гоев, впарив им огрызки 4070, 4070 Ти, 4080.
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER в игровых тестах догнала RTX 3090 в разрешении 1440p
Вадим Кудрявцев
23:54
он как раз из укрозадии зистакс.он же птиц.он же петушилло
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Просто Хомяк
23:54
Чтение мантр тоже ничем уже не поможет, но глубоко "верующим" этого также, увы, не понять.
Почему доля доллара в международных расчетах постоянно снижается
Вадим Галыгин
23:53
Ну пока да. Но намерения он обозначил. Там же сейчас инфляция идет широкими шагами с аргентинским песо.
Почему доля доллара в международных расчетах постоянно снижается
Артём Николаев
23:52
Я уже выше написал, что во-первых, ещё не умер, во-вторых, все свидетели гибели доллара умрут первыми. Так что, повторюсь, мне хватит, а дальше пофиг. Если есть ненужные доллары - высылай. А если нет,...
Почему доля доллара в международных расчетах постоянно снижается
alian
23:51
Очень впечатляюще! Жаль что железо для такой красоты нужно сверхдорогое.
Модер показал Avatar Frontiers of Pandora на RTX 4090 в 4K с трассировкой путей
DonCarleone
23:50
ну вот, а гугл говорит, что не при делах)))
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
lewile
23:48
Ох уж эти астрофизики-теоретики... Чёт не сходится в расчетах, а давайте темная материя обзивем! Опять чёт не сложилось, а давайте темная энергия! Теория струн! Дыры в солнце, но маленькие! Придумываю...
Внутри Солнца может скрываться черная дыра размером с Меркурий, родившаяся во время Большого взрыва
Просто Хомяк
23:48
Ну вот и доллар тоже ждёт большой-пребольшой бабах. Час пробил. Старый мир умер. Смирись, Артёмка.
Почему доля доллара в международных расчетах постоянно снижается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем