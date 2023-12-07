Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц стал самым непопулярным канцлером Германии за последние 26 лет
Уровень общественной поддержки действий канцлера в ФРГ составляет всего 20 %.

реклама

За время руководства Германией канцлер Олаф Шольц, казалось, сотворил невозможное: полностью собственноручно разрушил выстраивавшиеся на протяжении семидесяти лет отношения между Россией и ФРГ. Нетрудно догадаться, каких усилий процесс налаживания отношений стоил политикам после всего того, что Германия натворила в известный период своей истории, и, согласно логике, официальный Берлин должен был этими нужными в первую очередь ему отношениями дорожить.

реклама

Но история пошла по известному пути: после начала специальной военной операции Германия полностью встала на сторону США, оборвала связи с Россией, стала в беспрецедентных количествах гнать оружие на Украину, чтобы оно использовалось против российской армии, а сам Шольц словно попугай повторяет оторванные от реальности тезисы.

Всё это происходит на фоне больших проблем в немецкой экономике, вызванных, и это нужно понимать, не в первую, но и не в последнюю очередь антироссийскими «санкциями», вкупе со снижением уровня жизни среднестатистического немца. Все эти обстоятельства в совокупности приводят к росту популярности оппозиционных партий и пропорциональному снижению уровня доверия правительству Шольца.

Так, согласно комментарию немецкого таблоида Bild, из опроса компании ARD следует, что Шольц сегодня является в Германии самым непопулярным канцлером за последние 26 лет. Уровень поддержки его действий среди немцев составляет лишь 20 %, при том, что месяц назад этот показатель равнялся 28 %.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Здесь необходимо понимать, что восстановление отношений Германии и России невозможно без тотальной смены немецкого руководства и элит, которые поймут, что натворили их предшественники, и заключат нерушимые договоры о вечном партнёрстве и добрососедстве с РФ.

#россия #политика #германия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Премьер Словакии заявил, что в ЕС запрещено поднимать тему провала антироссийских санкций
Премьер Украины призвал соотечественников экономить электроэнергию вследствие её дефицита
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
11
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
11
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2

Сейчас обсуждают

Сергей Шавкатович
21:39
Память говно. Взял такую и синий экран смерти замучал
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
ЧatoБoт
21:38
И роман "1984" в помощь европейчикам.
Acer готовится представить новую серию ноутбуков Acer Swift Go 14
mayday30
21:33
Спасибо не надо эту пародию на крипту от запятнавших себя предвзятым отношением европейских институтов.
Один из крупных банков Франции запустил собственную криптовалюту, доступную для широкого круга лиц
ЧatoБoт
21:31
Охлаждение - вторично, сначала - разгон котега.
О кошках, которые не боятся воды
Yilec
21:31
Чёт не впечатляет. Просто фоторамка. https://www.youtube.com/watch?v=wefvzabaxvY
Голографический дисплей размером с ладонь Looking Glass Go позволяет просматривать 3D-изображения
ЧatoБoт
21:30
А ведь кто-то из какловояк неплохо озолотился на сдаче нам этого шушпанцерна.
Путин заявил о росте доли несырьевых отраслей в структуре российской экономики
Дмитрий Зяблов
21:28
За что не возьмутся, всё дерьмом измажут и сами измажутся. Рукожопые.
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
ЧatoБoт
21:27
Смена шлюх ничего не изменит в дрянных делах этого сифилисного борделя.
Украинские фуры вернутся из Польши по железной дороге
ЧatoБoт
21:23
Да уж давно хочется, чтобы наше ВПР приняло-таки решение по окончательному выносу энергосистемы Некроины на помойку.
Премьер Украины призвал соотечественников экономить электроэнергию вследствие её дефицита
Eaec
21:21
Скоро Шеша выложит статью, как правильно и вкусно приготовить кота-гриль.
О кошках, которые не боятся воды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем