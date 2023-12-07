Уровень общественной поддержки действий канцлера в ФРГ составляет всего 20 %.

За время руководства Германией канцлер Олаф Шольц, казалось, сотворил невозможное: полностью собственноручно разрушил выстраивавшиеся на протяжении семидесяти лет отношения между Россией и ФРГ. Нетрудно догадаться, каких усилий процесс налаживания отношений стоил политикам после всего того, что Германия натворила в известный период своей истории, и, согласно логике, официальный Берлин должен был этими нужными в первую очередь ему отношениями дорожить.

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Но история пошла по известному пути: после начала специальной военной операции Германия полностью встала на сторону США, оборвала связи с Россией, стала в беспрецедентных количествах гнать оружие на Украину, чтобы оно использовалось против российской армии, а сам Шольц словно попугай повторяет оторванные от реальности тезисы.

Всё это происходит на фоне больших проблем в немецкой экономике, вызванных, и это нужно понимать, не в первую, но и не в последнюю очередь антироссийскими «санкциями», вкупе со снижением уровня жизни среднестатистического немца. Все эти обстоятельства в совокупности приводят к росту популярности оппозиционных партий и пропорциональному снижению уровня доверия правительству Шольца.

Так, согласно комментарию немецкого таблоида Bild, из опроса компании ARD следует, что Шольц сегодня является в Германии самым непопулярным канцлером за последние 26 лет. Уровень поддержки его действий среди немцев составляет лишь 20 %, при том, что месяц назад этот показатель равнялся 28 %.

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Здесь необходимо понимать, что восстановление отношений Германии и России невозможно без тотальной смены немецкого руководства и элит, которые поймут, что натворили их предшественники, и заключат нерушимые договоры о вечном партнёрстве и добрососедстве с РФ.