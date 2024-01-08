Шольц должен уйти?

Мы в редакционных новостных материалов регулярно отмечаем, что самое страшное для государства после втягивания самого себя в заведомо проигрышный вооружённый конфликт, это отсутствие суверенитета. Германия ни в какие конфликты пока не втянута, но вот отсутствие у неё государственного суверенитета привело к тому, что Берлин принял целую череду откровенно глупых и противоречащих собственным интересам решений, последствия которых немецкие граждане уже начинают ощущать на собственной шкуре.

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В частности, немецкие фермеры, которых на фоне сокращения бюджетных субсидий и отмены льгот, потому что все деньги должны идти на поддержку Украины, фактически лишают конкурентоспособного бизнеса, сегодня начали крупнейшую забастовку и акции протестов. Как сообщает пресса, представители аграрного комплекса Германии начали перекрывать движение на ключевых транспортных артериях страны, а акции протеста распространились практически на все крупные и значимые города страны, в том числе сам Берлин.

Требования фермеров простые: вернуть субсидии, без которых закупки горючего вылетают в космические суммы, а также сохранить налоговые льготы.

Удастся ли потерявшим терпение фермерам добиться своих целей, пока непонятно, но очевидно одно: органы правопорядка явно не справляются с проблемой. Нетрудно догадаться, чего стоит даже один час блокирования ключевых транспортных артерий государства, не говоря уже о том, чего этот процесс будет стоить по итогу недели (а именно столько пока намереваются бастовать работники реального сектора немецкой экономики), если никакого решения проблемы не будет выработано.

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Необходимо понимать, что сегодня Германия является ключевым после США спонсором Украины. Возможно, немецкие фермеры этого не знают, поэтому в интересах России сделать всё возможное, чтобы донести эту информацию до протестующих масс. Всё происходящее, как мы уже говорили, является следствием отсутствия у Германии государственного суверенитета: когда вместо внутренних интересов страна преследует чужие интересы и соответствующим образом расставляет приоритеты финансирования.