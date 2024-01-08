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Мы в редакционных новостных материалов регулярно отмечаем, что самое страшное для государства после втягивания самого себя в заведомо проигрышный вооружённый конфликт, это отсутствие суверенитета. Германия ни в какие конфликты пока не втянута, но вот отсутствие у неё государственного суверенитета привело к тому, что Берлин принял целую череду откровенно глупых и противоречащих собственным интересам решений, последствия которых немецкие граждане уже начинают ощущать на собственной шкуре.
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В частности, немецкие фермеры, которых на фоне сокращения бюджетных субсидий и отмены льгот, потому что все деньги должны идти на поддержку Украины, фактически лишают конкурентоспособного бизнеса, сегодня начали крупнейшую забастовку и акции протестов. Как сообщает пресса, представители аграрного комплекса Германии начали перекрывать движение на ключевых транспортных артериях страны, а акции протеста распространились практически на все крупные и значимые города страны, в том числе сам Берлин.
Требования фермеров простые: вернуть субсидии, без которых закупки горючего вылетают в космические суммы, а также сохранить налоговые льготы.
Удастся ли потерявшим терпение фермерам добиться своих целей, пока непонятно, но очевидно одно: органы правопорядка явно не справляются с проблемой. Нетрудно догадаться, чего стоит даже один час блокирования ключевых транспортных артерий государства, не говоря уже о том, чего этот процесс будет стоить по итогу недели (а именно столько пока намереваются бастовать работники реального сектора немецкой экономики), если никакого решения проблемы не будет выработано.
Необходимо понимать, что сегодня Германия является ключевым после США спонсором Украины. Возможно, немецкие фермеры этого не знают, поэтому в интересах России сделать всё возможное, чтобы донести эту информацию до протестующих масс. Всё происходящее, как мы уже говорили, является следствием отсутствия у Германии государственного суверенитета: когда вместо внутренних интересов страна преследует чужие интересы и соответствующим образом расставляет приоритеты финансирования.