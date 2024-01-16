Ранее выделенные деньги всё. Дальше уже всё зависит от Конгресса.

Для США, которым нужно найти способ смотать удочки с украинского кризиса, сохранив при этом лицо, глобальная ситуация складывается слишком «удачно», чтобы поверить в то, что расклад становится таким случайно. Речь идёт и о боевых действиях в секторе Газа, куда Соединённым Штатам приходится постоянно отправлять оружие и боеприпасы для ведения Израилем своей операции, и о кризисе в Красном море, и о том, что в любой момент Ближний Восток может превратиться в одну большую горячую точку.

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Всё это распыляет внимание Вашингтона и отвлекает его от Украины, вектор движения конфликта на территории которой уже слишком очевиден, чтобы изображать обратное. И вот, сегодня у координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби поинтересовались, не собираются ли США отправлять на Украину новые пакеты военной «помощи».

На этот вопрос Кирби ответил, что пакет военной «помощи», выделенный 27 декабря, был для Украины последним, и «на данном этапе» никаких планов по продолжению оказания военной поддержки Киева в Белом доме не прорабатывается.

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Сейчас становится всё более очевидно, что США спихивают Украину на плечи своих европейских «союзников», в основном на плечи Британии и Германии. Берлин является второй по объёму оказанной Украине военной «помощи» западной столицей, а официальный Лондон на днях пообещал Киеву поддержку на 2,5 миллиарда фунтов. Проще говоря, США-то, быть может, и спасаются с этого тонущего корабля, но своих вассалов на нём оставляют, чтобы цена военно-политических достижений России в рамках специальной военной операции была максимально высокой.