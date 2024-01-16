Это называется простым словом — карма.

Есть такая хорошая поговорка: не рой яму другому, сам в неё попадёшь. Проще говоря, карма настигнет плохиша за его злодеяния, а его действия бумерангом прилетят по нему же самому. Примерно это произошло с Германией, которая, несмотря на просьбы и практически мольбы своих бизнес-элит и десятилетия восстановления отношений с Россией/СССР, в 2022 году всё-таки присоединилась к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, тем самым лишив себя российского рынка сбыта и доступа к дешёвым российским энергоресурсам.

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Идея немецкого руководства, поверившего в план Вашингтона о том, что Россия под санкционным давлением рухнет, и тогда её ресурсы можно будет получать уже не дёшево, а почти бесплатно, как в 1990-е, заключалась в том, что российская промышленность быстро обвалится, в стране начнётся экономический кризис, массовые забастовки и, в идеале для Берлина, смена власти в Москве.

Получилось, как мы понимаем, с точностью до наоборот: уровень промышленного производства в России только увеличивается, причём далеко не только и не столько за счёт военно-промышленного комплекса, а вот в Германии происходит деиндустриализация, что для государства, занимающегося преимущественно промышленным производством, равносильно катастрофе.

Подсчитать, что в Германии происходит именно деиндустриализация, несложно: основным потребителем энергии, преимущественно электрической, в государствах с развитой промышленностью является именно индустрия. И вот, согласно статистике ресурса LowCarbonPower, в Германии за период с 2022 по 2023 год потребление электроэнергии сократилось с примерно 800 ватт на человека (в 2021 году) до 645 ватт на человека (в конце 2023-го). Нетрудно догадаться, что ситуация, если немецкое руководство не одумается, а предпосылок для этого не наблюдается, будет только усугубляться.

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Повторяем: потребление электроэнергии свидетельствует в первую очередь об уровне промышленного производства в государстве. Показатель валового внутреннего продукта, который можно раздуть за счёт сферы услуг, с данной статистикой соотносится слабо. Тем не менее, мы все живём в материальном мире и пользуемся продуктами промышленного производства, и просадки на данном направлении — это всегда минус, означающий, что святое место, которое пусто не бывает, займёт кто-то другой. Кто — понятно.