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Редакция
События в мире Михаил Андреев
NYT: ВСУ жалуются на российские планирующие авиабомбы, которые пробивают даже бункеры
Что жаловаться-то? Для того и предназначены.

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С начала прошлого года ВКС России в рамках специальной военной операции стали наращивать масштабы применения планирующих авиабомб — стандартных (и не только) авиабомб, оснащённых унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Благодаря данному «ноу-хау» старые бомбы, находящиеся на складах в несметных количествах, удалось модернизировать и превратить в бюджетное подобие крылатых ракет повышенного могущества: за счёт «крылышек» и приданной бомбардировщиком-носителем скорости эти бомбы способны преодолевать несколько десятков километров от места сброса до места удара.

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По мере выбивания систем противовоздушной обороны Украины, включая и в беспрецедентных количествах поставленные Киеву западные образцы, активность применения бомбардировочной авиации ВКС России нарастала, и, соответственно, увеличивались и частота и количество сбросов планирующих авиабомб. Дошло до того, что на один участок линии боевого соприкосновении на протяжении целых дней могут сбрасываться десятки и сотни авиабомб.

И вот, в издании The New York Times (NYT) появилась статья, в которой по уже новой сложившейся по итогу провала «контрнаступления» традиции западной прессы указывается бедственное положение вооружённых сил Украины в этом конфликте. Так, издание побеседовало сразу с несколькими бойцами национальной гвардии Украины, которые как один называют российские планирующие авиабомбы одной из главных проблем текущего конфликта.

Согласно пересказу NYT комментариев украинских военнослужащих, авиационные бомбы сбрасываются в таких количествах и отличаются таким могуществом боезаряда, что пробивают даже хорошо укреплённые бункеры.

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На самом деле, не вполне понятно, с какой целью в западной прессе публикуются подобные материалы. Авиационные бомбы для того и создаются и применяются, чтобы пробивать укрепления противника. Возможно, The New York Times намекает на то, что Киеву требуется ещё больше систем противовоздушной обороны, но, опять же, где их брать, если только не снимать находящиеся на боевых дежурствах и не оголять собственные воздушные пространства стран коллективного Запада.

#россия #украина #политика #боевые действия
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