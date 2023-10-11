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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что военная помощь Украине не будет бесконечной
Но помогать будут столько, сколько могут.

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На данный момент США оставлять Украину один на один с Россией не собираются, потому что тогда конфликт закончится точно таким же исходом, как и сейчас, просто гораздо быстрее, но звоночки для официального Киева из Вашингтона поступают самые тревожные. Сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, нередко выступающий в роли официального представителя администрации США, заявил сегодня о том, что США в вопросе финансирования Украины приблизились к «концу верёвки».

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Английское идиоматическое выражение «в конце верёвки» (at the end of the rope) означает отчаянное положение, ситуацию, когда продолжать что-то делать нет сил и возможностей.

При всём этом Кирби всё-таки быстро одумался и заявил, что сегодня Пентагон объявил о выделении Киеву «помощи» на сумму в 200 миллионов долларов, и что администрация США будет продолжать оказывать Украине помощь «пока мы можем», однако «она [помощь] не будет бесконечной»

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Дополнительно Кирби добавил, что «в ближайшее время» у США есть возможность оказывать помощь одновременно и Украине, и Израилю. Впрочем, то, что именно скрывается за словосочетанием «в ближайшее время», отметил Кирби, будет зависеть от развития событий в данных регионах.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
1
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Пентагон сообщил о выделении Украине очередной военной «помощи» на сумму в $200 миллионов
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Spambomber23
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Vorvort
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