Список поставок — по старинке.

Если кто-то всерьёз полагал, что обострение израиле-палестинского конфликта позволит Вашингтону быстро взять и сбросить Украину со своей и без того уже исхудавшей шеи, то сегодня из Пентагона поступила малоприятная новость: нет, никто, по крайней мере, пока, не собирается бросать Киев на произвол судьбы, оставляя его один на один с Москвой, как этот конфликт, впрочем, и должен был вестись. Американское оборонное ведомство сообщило о выделении очередного пакета военной «помощи» Украине — на сей раз на сумму в $200 миллионов.

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«Комплект поставки», в принципе, стандартный, разве что на этот раз Вашингтон не стал передавать Киеву новые системы ПВО, предпочтя «спихнуть» это дело на официальный Берлин, который уже пообещал Украине дополнительные ЗРК IRIS-T, ЗСУ Gepard и боеприпасы к ним.

Список выглядит следующим образом:

ракеты AIM-9M для систем противовоздушной обороны;

оборудование для противодействия беспилотникам;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

высокоточные боеприпасы воздушного базирования;

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы AT-4;

стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему;

боеприпасы для расчистки заграждений;

запчасти и прочие расходники.

Как нетрудно заметить, Пентагон уже давным-давно не указывает конкретные количества снарядов, оборудования, ракет и прочих элементов «комплекта поставки». Учитывая то, насколько чудовищным «оверпрайсом» является американская военная техника, логично предположить, что много оборудования, снарядов и экипировки в $200 милллионов не уложишь.

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В любом случае, вышеуказанный пакет военной «помощи» будет собран и отправлен на Украину в максимально сжатые сроки, поскольку представляет собой вооружения, изъятые непосредственно из имеющихся запасов Пентагона.