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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
Это называется «ответит перед законом и перед народом», да?
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За осуществление вооружённого мятежа с использованием ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину было предъявлено соответствующее обвинение по статье 279 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Утром заявление Путина звучало максимально жёстко и грозно, глава государства обещал наказать мятежников, заставить их ответить «перед законом и перед народом».

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Теперь же, когда кризис удалось разрешить при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, мы из уст пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова узнаём, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам Пригожин «уйдёт в Белоруссию». Посредничество Лукашенко Песков назвал инициативой самого белорусского лидера, поскольку он лично двадцать лет знает Пригожина. В Кремле признательны президенту Беларуси за эти усилия.

Что означает «уход в Белоруссию», неясно. Под какие-то гарантии со стороны Лукашенко или просто переносит туда штаб-квартиру, непонятно. В любом случае, это слабо соотносится с заявлениями президента о «неминуемом наказании», которое настигнет мятежников.

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Вместе с тем Песков заявил, что рядовых бойцов ЧВК «Вагнер» с учётом их заслуг преследовать по закону не будут, а желающие того члены группы, которые изначально не участвовали в "походе Пригожина", смогут подписать контракты с Минобороны. Опять же, в отношении данного пункта также критически мало информации. Означает ли это разгон такой структуры, как ЧВК «Вагнер», в принципе, с её последующим включением в состав МО РФ как подотчётной организации, на условиях контракта, неясно. Вопросы о дальнейшем будущем частных военных компаний в России, предоставлении им тяжёлой техники и других видов вооружений, также остаются открытыми. В любом случае, то, что произошло, и организаторами и исполнителями чего стали командиры и бойцы «Вагнера», забывать нельзя ни в коем случае. И никому. Свои подвиги на Донбассе «вагнеровцы» в значительной степени (если вообще не полностью) перечеркнули.

#россия #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
3
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Разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер» стало возможным при посредничестве Лукашенко
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Vorvort
23:20
Цитата: "Свои подвиги на Донбассе «вагнеровцы» в значительной степени (если вообще не полностью) перечеркнули". Наоборот показали всему миру что не терпилы, которых можно гнать на убой, а они будут т...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
beltar
23:20
И что ты мне этим сказать хочешь? Если предатели захватывают базу, то ее надо сжечь. Можно с предателями. Если предатели ее подожгли, то они должны за это отвечать.
Разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер» стало возможным при посредничестве Лукашенко
хахахер
23:15
а риановости и не знает.Тебе небусь киевская правда поведала это 22:46 24.06.2023 Уголовное дело против Пригожина будет прекращено Пресс-секретарь Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина б...
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Jean
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