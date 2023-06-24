Тут кривотолков быть не может. Что надо делать, тоже понятно.

По всей видимости, вопиющие по своей сути заявления Пригожина всё-таки оказались не «фейком»: основатель ЧВК «Вагнер» и впрямь каким-то образом сумел подговорить командование данной военизированной структуры осуществить противоправные действия и пойти «разбираться» с Минобороны, якобы ответственным за ракетный обстрел тыловой базы «вагнеровцев».

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Как результат, буквально только что Генеральная прокуратура РФ сообщила о том, что следственным управлением ФСБ России «законно и обоснованно» в отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооружённого мятежа. Действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка, ну а наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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На самом деле, если, конечно, в самый последний момент не выяснится, что всё это было хорошо продуманной постановкой для внесения неразберихи в разведку ВСУ (а по сути — в разведку НАТО), то вопросов об отношении к личности Пригожина быть в принципе не должно и не может. Под каким соусом это ни подавай, но в сути это означает только одно — предательство.