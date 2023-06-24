По всей видимости, поэтому «вагнеровцев» и не уничтожали.

Сегодняшний день был очень жарким и богатым на тревожные известия: в стране вспыхнул вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», никакого оправдания которому нет и быть не может. Несмотря на то, что заявления российского руководства были максимально жёсткими, к физическому уничтожению мятежников регулярная армия не приступала. По всей видимости, теперь мы знаем, почему.

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Буквально полчаса назад основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о разворачивании колонн в сторону полевых лагерей во избежание кровопролития. Теперь же аффилированный с пресс-службой президента Беларуси Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что разрешения критической ситуации удалось добиться благодаря посредничеству Александра Лукашенко. Дополнено: добавлена ссылка на официальный сайт пресс-службы президента Беларуси.

Как сообщается, Лукашенко после разговора с Путиным в течение всего дня находился в контакте с Пригожиным и проводил с ним переговоры. В результате было достигнуто понимание недопустимости кровопролития на территории России, и Пригожин принял некое неназываемое предложение Лукашенко.

Детали пока неизвестны; есть только слухи, распространять которые мы не считаем допустимым. В любом случае, очевидно, что ситуация была накалена до предела до самого последнего момента: власти перекрывали, а иногда даже перекапывали дороги, по которым техника «Вагнера» двигалась в сторону Москвы.

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На данном этапе предельно ясно, что просто оставлять ситуацию в текущем состоянии нельзя — требуются структурные изменения, решения вопроса со статусом ЧВК (любых, не только «Вагнера») в юридическом плане. Другие вопросы при этом также не снимаются: как быть с «уголовкой» Пригожина по делу о вооружённом мятеже и с его судьбой в целом? Кто ответит за подбитый Ка-52? И, самое главное, кто ответит за испорченное людям настроение в субботу?