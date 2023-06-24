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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене — Путин в обращении охарактеризовал действия Пригожина и мятежников из ЧВК «Вагнер»
«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предали Россию и ответят за это».
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Вчера вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с командующими данной группы перечеркнули все её боевые заслуги, встав на путь вооружённого мятежа, в котором, по словам самого Пригожина, участвуют 25 тысяч военнослужащих организации. Других трактовок тому, что произошло, нет, быть не может и быть не должно. Ситуация серьёзная: отрядами ЧВК блокирован военный штаб в Ростове (в целом ситуация непосредственно в городе спокойная), поступают сведения о продвижении подразделений «Вагнера» в направлении Воронежа, а в Москве, Московской области и ряде других регионов объявлен режим контртеррористической операции. С экстренным обращением к народу выступил и президент Владимир Путин, давший свою оценку происходящим событиям.

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По словам Путина, сейчас Россия ведёт борьбу фактически за своё существование, противостоя всей военной и экономической машине коллективного Запада. В такой ситуации страна требует «единения всех сил — единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас».

«Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — констатировал глава государства, проведя крайне неприятные параллели с событиями, произошедшими в истории России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну.

Победу, как справедливо отметил Путин, у России в 1917 году украли в результате интриг, склок и политиканства за спиной армии и народа, что в итоге обернулось «величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге — трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы и зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части».

Согласно заявлению Путина, Россия не даст этой истории повториться. Действия мятежной части ЧВК «Вагнер» и её командиров Путин охарактеризовал как внутреннее предательство, а действия отдельного хорошо всем известного представителя данной организации — изменой, к которой привели «непомерные амбиции и личные интересы». При этом глава государства отметил героизм и общие цели, за которые сражались и погибали бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» на передовой — на Донбассе — добавив, что мятежники предали в том числе и их имена и славу.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встали на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание; ответят и перед законом, и перед нашим народом», — заявил Путин.

Все необходимые приказы вооружённым силам и другим государственным органам уже были отданы. Глава государства заявил, что сделает всё, чтобы отстоять страну, и призвал тех, кого «пытаются втянуть в это преступление», не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку», сделать «единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях».

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От себя хотелось бы добавить три вещи. Во-первых, власть в России на данном этапе слишком сильна: все руководители регионов, председатели палат Парламента, военное руководство выступили на стороне президента и страны, общественная поддержка руководства государства также запредельно высока, поэтому непонятно, как на этом фоне Пригожин и его мятеж собираются добиваться своих целей. Во-вторых, если силовым ведомствам был отдан приказ о ликвидации мятежной военной группировки, то это автоматически связано со сложностями в лице того, что практически никаких визуальных и технических отличий от регулярных военных ЧВК «Вагнер» не имеет. Выискивать их может стать настоящим вызовом. И в-третьих, выбирать для «разборок» период, когда страна ведёт вооружённый конфликт, в котором уверенно одерживает пусть и тяжело достающуюся, но победу — это в любом случае недопустимо, под каким соусом ни подавай мотивы и причины действий тех, кто решился на мятеж.

#россия #боевые действия #чвк "вагнер"
2
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Виктор Попко
12:38
Дeбилы, ух ты, теперь надо снимать, изменится конъюктура и опять будут ставить на место, nиздец дятлы
В России начали убирать баннеры с призывами записываться в ЧВК "Вагнер"
Александр Привет
12:38
Вот поэтому нам на вас плевать
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beltar
12:38
Могут быть, но, чем больше времени пройдет, тем больше у людей будет сомнений в головах, многие же вещи, вроде, якобы, удара по их позициям будут проясняться. Да и требования, а какие требования может...
Бойцы Вагнера заняли Ростов, а Пригожин в штабе ЮВО ждет Шойгу и Герасимова на переговоры
KotSkripaley
12:37
Эт точно, всучки одичалые, знатно удобряют чернозем.
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
Артём Николаев
12:34
14 мар. 2023 г. Дума утвердила 15-летний срок за дискредитацию бойцов ЧВК https://www.rbc.ru/politics/14/03/2023/64104e8a9a79477ed4cd4ee5 Требую исполнения закона Российской Федерации!!
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене — Путин в обращении охарактеризовал действия Пригожина и мятежников из ЧВК «Вагнер»
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
12:33
А теперь тоже самое напиши про европу с америкой
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
Kira625
12:33
От того, что отрезали графику кэша больше не стало, так что не нужен
В Сети замечена ещё одна потенциальная новинка для платформы AMD AM4
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
12:32
Шеша, ты с одного акка ципсо гоняешь, а с другого за ципсо воюешь. У тебя раздвоение личности?
Пригожин назвал взятие Вагнером военных объектов Ростова Маршем Справедливости
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