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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря во избежание кровопролития
Вопрос гражданам: что это было?
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Поистине непонятное трезвому уму развитие событий касательно вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» произошло буквально сейчас. Основатель ЧВК «Вагнер» и один из инициаторов мятежа Евгений Пригожин заявил, что группа разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря «согласно плану».

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По словам Пригожина, «вагнеровцы» за сутки проделали путь, не дойдя до Москвы всего около двухсот километров. За всё это время ЧВК «Вагнер» не допустили пролития ни одной капли своей (важно: своей) крови. Теперь, когда замаячила перспектива кровопролития с одной из сторон, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» понимает всю ответственность за возможные последствия, и компания разворачивает свои колонны и возвращается в полевые лагеря.

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Теперь перед российской общественностью встал один большой и главный вопрос: что это такое было и зачем это было надо? Перед российским руководством же наверняка стоит вопрос дальнейших действий: ответить за вооружённый мятеж его организаторам обязательно надо, за подбитие как минимум одного вертолёта Ка-52 — тоже надо. Да и с правовой формой существования ЧВК в России тоже обязательно надо что-то решать, дабы никто даже помыслить не мог о решении вопросов "по понятиям" и по "законам джунглей".

#россия #политика #чвк "вагнер"
13
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Просто Хомяк
20:49
Люди погибли, а тебе смешно. Хохол что ли?
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
DonCarleone
20:49
ага подлодку еще потопили и пару кораблей)))
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Eppius
20:49
Пистец,ну и денек.
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
PUPO
20:48
Упс а тик ток войска так и не успели ? ))))
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Тариэл Ониани
20:46
минские соглашения 3 ?
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
хахахер
20:46
про маляр передачу не давно смотрел,её психологию там разбирали.Она поставлена на эту должность,чтобы врать,она вообще никто,бывший клоун,в передаче про экстрасенсов чета рассказывала,как участница эт...
Маляр: ВСУ начали масштабное контрнаступление на фоне событий с Пригожиным
Yilec
20:46
Его теперь наградят, что-ли за "не кровопролитие"?
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Просто Хомяк
20:43
А лётчики погибшие – это, значит, не кровопролитие? Сообщают о нескольких сбитых вертолётах МО и даже самолёте.
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
хахахер
20:40
не знаю,то гостайна
Маляр: ВСУ начали масштабное контрнаступление на фоне событий с Пригожиным
Eppius
20:39
Пригожин принял предложения на переговорах с Лукашенко и разворачивает свои военные колонны обратно.
Маляр: ВСУ начали масштабное контрнаступление на фоне событий с Пригожиным
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