Вопрос гражданам: что это было?

Поистине непонятное трезвому уму развитие событий касательно вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» произошло буквально сейчас. Основатель ЧВК «Вагнер» и один из инициаторов мятежа Евгений Пригожин заявил, что группа разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря «согласно плану».

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По словам Пригожина, «вагнеровцы» за сутки проделали путь, не дойдя до Москвы всего около двухсот километров. За всё это время ЧВК «Вагнер» не допустили пролития ни одной капли своей (важно: своей) крови. Теперь, когда замаячила перспектива кровопролития с одной из сторон, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» понимает всю ответственность за возможные последствия, и компания разворачивает свои колонны и возвращается в полевые лагеря.

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Теперь перед российской общественностью встал один большой и главный вопрос: что это такое было и зачем это было надо? Перед российским руководством же наверняка стоит вопрос дальнейших действий: ответить за вооружённый мятеж его организаторам обязательно надо, за подбитие как минимум одного вертолёта Ка-52 — тоже надо. Да и с правовой формой существования ЧВК в России тоже обязательно надо что-то решать, дабы никто даже помыслить не мог о решении вопросов "по понятиям" и по "законам джунглей".