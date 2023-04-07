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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первые самолёты МС-21 с российскими двигателями будут поставлены в 2024 году
Речь пока идёт о единицах самолётов.
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Авиалайнер МС-21, на который в России возлагаются огромные надежды в деле восстановления отечественной гражданской авиации после её жестокого уничтожения в «лихие 90-е», становится всё ближе к потребителю. В частности, госкорпорация «Ростех» сегодня сообщила о том, что поставка первых МС-21 с российскими двигателями ПД-14 запланирована на следующий год.

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Отметим, что речь пока идёт о скромной поставке в шесть машин, но и это уже громадный шаг в деле замещения «Боингов» и «Эйрбасов», которые ушли с российского рынка. Планируется, что к 2030 году 70% авиапарка «Аэрофлота» будет уже состоять из отечественных самолётов. При этом производство гражданских «бортов» с 2026 года планируют «разогнать» до показателя в 100 самолётов в год.

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Насколько эти планы реалистичны, покажет только время. Напомним, что помимо МС-21 в России также готовятся к масштабному производству полностью импортозамещённых самолётов «Сухой Суперджет» с приставкой SSJ-New. Два этих самолёта принадлежат к классу среднемагистральных узкофюзеляжных, то есть, наиболее востребованных в гражданских авиаперевозках, и являются прямыми конкурентами Airbus A320 и Boeing 737.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #мс-21 #отечественная авиация #отечественное авиастроение
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