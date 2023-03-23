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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мишустин заявил, что с 2026 года в России будут выпускать свыше 100 самолётов в год
Импортозамещение на этом направлении — вопрос стратегической важности.
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В России и раньше постоянно поднималась тема необходимости импортозамещения в гражданском авиастроении, но после того, как западные гиганты в лице Boeing и Airbus решили отказаться от российского рынка, данный вопрос встал максимально остро: стало очевидно, что процесс необходимо ускорять, активно замещая гражданский авиационный флот отечественными лайнерами.

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Работа ведётся, и известно о том, что первые серийные образцы самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet SSJ-New начнут поступать заказчикам уже в следующем году. При этом выйти на ежегодный выпуск самолётов в количестве ста единиц в год российская авиастроительная отрасль рассчитывает к 2026 году, о чём сегодня в рамках своего отчёта в Госдуме сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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По словам премьера, на сегодняшний день основная задача — это сохранить темпы развития и модернизации авиационной промышленности. Каково будет процентное разделение отечественных самолётов в этой сотне производимых в год «бортов», глава правительства не уточнил. Однако нам известно, что самые большие надежды сейчас возлагаются именно на МС-21 как на среднемагистральный пассажирский самолёт, который будет прямым конкурентам таким западным «рабочим лошадкам», как Boeing 737 и Airbus A320.

#россия #экономика #авиация #импортозамещение #промышленность #гражданская авиация #мс-21 #ssj-new #авиастроение
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