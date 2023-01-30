Договоры уже подписаны, самолёты строятся.

После того как Россию в прошлом году отрезали от закупок гражданских самолётов Boeing и Airbus, перед отечественной авиационной промышленностью встала задача циклопических масштабов: сделать так, чтобы российские авиакомпании больше не зависели от поставок западных самолётов и запчастей к ним. Процесс идёт, и в отсутствие иного выхода будет идти только с нарастающей скоростью. Сейчас отечественные авиазаводы готовятся или уже приступили к серийному производству таких гражданских лайнеров, как МС-21, SSJ-New, Ту-214 и других, ну а одной из первых новые самолёты получит авиакомпания «Аэрофлот», которая в прошлом году заключила с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) соглашение о поставке 339 самолётов до 2030 года включительно.

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Таким образом, как уточнил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в беседе с журналистами «РИА Новости», к 2030 году самолётный парк авиакомпании будет на 70 % состоять из отечественных лайнеров. Первые два самолёта SSJ-New будут переданы «Аэрофлоту» в декабре текущего года, а первый МС-21 — в конце 2024-го.

Александровский добавил, что соотношение долей самолётов отечественного и импортного производства может меняться в процессе эксплуатации воздушного флота: на сегодняшний день в «Аэрофлоте» исходят из консервативного прогноза по численности парка самолётов в 500 единиц, однако если в перспективе количество импортной авиатехники будет увеличиваться, то целевая доля отечественных самолётов может быть скорректирована.

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Очевидно, в «Аэрофлоте» допускают, что до 2030 года ситуация в мире ещё успеет измениться, поэтому оставляют опцию изменения планов исходя из реалий.