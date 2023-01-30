Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Аэрофлот» к 2030 году планирует увеличить долю отечественных самолётов в парке до 70 %
Договоры уже подписаны, самолёты строятся.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

После того как Россию в прошлом году отрезали от закупок гражданских самолётов Boeing и Airbus, перед отечественной авиационной промышленностью встала задача циклопических масштабов: сделать так, чтобы российские авиакомпании больше не зависели от поставок западных самолётов и запчастей к ним. Процесс идёт, и в отсутствие иного выхода будет идти только с нарастающей скоростью. Сейчас отечественные авиазаводы готовятся или уже приступили к серийному производству таких гражданских лайнеров, как МС-21, SSJ-New, Ту-214 и других, ну а одной из первых новые самолёты получит авиакомпания «Аэрофлот», которая в прошлом году заключила с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) соглашение о поставке 339 самолётов до 2030 года включительно.

реклама

Таким образом, как уточнил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в беседе с журналистами «РИА Новости», к 2030 году самолётный парк авиакомпании будет на 70 % состоять из отечественных лайнеров. Первые два самолёта SSJ-New будут переданы «Аэрофлоту» в декабре текущего года, а первый МС-21 — в конце 2024-го.

Александровский добавил, что соотношение долей самолётов отечественного и импортного производства может меняться в процессе эксплуатации воздушного флота: на сегодняшний день в «Аэрофлоте» исходят из консервативного прогноза по численности парка самолётов в 500 единиц, однако если в перспективе количество импортной авиатехники будет увеличиваться, то целевая доля отечественных самолётов может быть скорректирована.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Очевидно, в «Аэрофлоте» допускают, что до 2030 года ситуация в мире ещё успеет измениться, поэтому оставляют опцию изменения планов исходя из реалий.

#авиация #промышленность #гражданская авиация #аэрофлот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Москве построят крупнейший комплекс по производству деталей для авиационных двигателей
В ВСУ заявили, что Украине требуется около 180 истребителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
63
Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
69
Металлические сверхпрочные сплавы способны поддерживать энергию ядерного синтеза - новый проект
5
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
61
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
72
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
102
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
5
Как зона 51 стала рассадником теорий заговора
4

Сейчас обсуждают

Ruhama_Sama
01:39
4080 быстрее 3090 Ti, сравнивать её с 3080 это бред Ну по автору статьи видно
GeForce RTX 4080 против GeForce RTX 3080 - стоит ли экономить 35 000р, покупая флагман без DLSS 3.0
Имя
01:36
"Да есть везде мелкие баги. я на 1070 сидел 4 года тоже натыкался не раз. например нвидия когда дрова обновляешь обязательно скинет все настройки яркости цвета. и каждый раз это заново ставиш...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Amd88
01:33
ТЫЫ ШОООО она через неделю умрёт она же после майнинга. Надо x2 покупать и только новая
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Эовейн Триада
01:32
А смысл менять одно на другое
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
N1ghtwish
01:31
У АМуДе и софт для записи то еще говно, может звук не записать, а может зеленый экран вместо видео записать, так же нагрузка на CPU выше (сейчас это уже не так актуально). В RDNA2 они вроде бы качеств...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
RadeoForce
01:29
давай я щас найду ее за 40, а ты больше ничего про амд в комментах не будешь писать? А то как-то неинтересно выходит. Ты соврал, я опроверг, ты пошел и в другом месте соврал. Вообще, есть такая штука...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
N1ghtwish
01:27
Карта захвата стоит денег, а Nvenc бесплатен со времен gtx650 (первая карта, которая может кодировать видео в 1080p@60fps без серьезного ущерба производительности)
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Amd88
01:26
Я его даже ни разу и не скачивал... Сейчас 4080 убрал, так как жрёт чересчур много, и постоянный писк драсселей при просмотре фильмов напрягает. А это к сожалению не гарантийный случай ( сейчас стоит...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
mishika
01:26
Название портала поменяйте уже. Не позорьтесь.
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
Зю
01:25
Интел ещё на древних процессорах 12-летней давности залатал дыры так, что ThrottleStop отвалился у обновившихся. Это не дыры, это фичи)
Похоже, Intel блокирует андервольтинг процессоров Alder Lake и Raptor Lake в новых версиях BIOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем