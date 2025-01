Только вот редактировать такой контент не получится.

В Google Sheets появились новые возможности на базе Gemini. Нейросеть теперь умеет не только строить диаграммы на основе пользовательских данных, но и анализировать их, выявляя тренды, закономерности и взаимосвязи между различными показателями.

Новые функции Gemini уже начали внедряться для пользователей Google One AI Premium и различных тарифных планов Google Workspace, включая Business Standard и Plus, а также Enterprise Standard и Plus. Они доступны для обладателей дополнений Gemini Education и Gemini Education Premium, Gemini Business и Gemini Enterprise. В Google заявили о планах завершить полномасштабное развёртывание обновлений к 20 февраля.

Интеграция Gemini в «Google Таблицах» реализована через боковую панель, запущенную в 2024 году. Пользователи могут обращаться к нейросети с вопросами о своих данных, активировав чат-бот. К примеру, владелец небольшого бизнеса может обратиться к нейросети с запросом о прогнозе чистой прибыли на следующий квартал, основываясь на имеющихся данных.

Стоит отметить, что диаграммы, генерируемые Gemini, представляют собой статические изображения, встраиваемые в ячейки таблиц. Для получения наиболее точных результатов Google рекомендует предоставлять данные в согласованном формате, с понятными заголовками и без пропусков. При анализе сложных массивов данных Gemini наиболее эффективно работает с файлами размером менее миллиона ячеек. Важно учитывать, что созданные диаграммы не подлежат редактированию и не обновляются автоматически при внесении изменений в исходные данные.

Для обработки запросов Gemini транслирует их в код Python, который исполняется для последующего анализа результатов.