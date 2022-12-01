Нежданно-негаданно разработчики из студии Frictional Games, известные своей работой над «ужастиком» SOMA, а ещё раньше — над культовым для многих хоррором Amnesia The Dark Descent, представили вниманию общественности новый хоррор под названием Amnesia The Bunker.
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Действие игры разворачивается в бункере времён Первой мировой войны, а мы играем за французского солдата Анри Клемана, в распоряжении которого только громкий фонарик с динамо-машиной, револьвер с одним-единственным патроном, и огромное желание вырваться отсюда живым.
Заявлено развитие сюжета в зависимости от принимаемых решений, относительно разумные монстры и гнетущая атмосфера.
Судя по описанию, бункер в игре достаточно просторный — настолько, что местный игровой мир можно подавать как «частично открытый». Что авторы подразумевают под «частичной» открытостью, наверное, узнаем чуть позже, тем более что ждать осталось совсем недолго: релиз состоится в марте следующего года.