Пока некоторые изображатели новостеписательского дела, имея в своём распоряжении практически безграничный выбор тем, намеренно влезают в занятые редакцией инфоповоды, попутно беспрестанно бормоча «Повторение — мать учения!», в мире игровой индустрии появляются действительно свежие известия. Например, энтузиаст, скрывающийся на YouTube под никнеймом Speclizer, опубликовал 9,5-минутный видеоролик, посвящённый сравнению кадров оригинальной The Last of Us с её готовящимся к скорому релизу ремейку с подозаголовком Part I.
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Получилось довольно наглядно, однако мы вынуждены сразу предупредить, что если бы не подписи, где видеоряд из какой игры, то с первого взгляда опередить их не так-то просто. Дело в том, что далеко не все сцены в ремейке столь радикально отличаются от оригинала, да и, справедливости ради, не всегда ремейк визуально превосходит оригинал. Зачастую видеоряд из The Last of Us оказывается банально более уютным и привычным.
Запуск ремейка на PlayStation 5 должен состояться 2 сентября. Спустя некоторое время, которое, впрочем, до сих пор не уточнено, ремейк The Last of Us Part I заглянет и на PC, тем самым впервые позволив пользователям «царской» платформы