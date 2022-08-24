Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: 9,5 минут сравнения The Last of Us Part I с оригиналом
Честное слово, трудно сказать, где лучше. Вот такой вот «ремейк».
рекомендации
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Пока некоторые изображатели новостеписательского дела, имея в своём распоряжении практически безграничный выбор тем, намеренно влезают в занятые редакцией инфоповоды, попутно беспрестанно бормоча «Повторение — мать учения!», в мире игровой индустрии появляются действительно свежие известия. Например, энтузиаст, скрывающийся на YouTube под никнеймом Speclizer, опубликовал 9,5-минутный видеоролик, посвящённый сравнению кадров оригинальной The Last of Us с её готовящимся к скорому релизу ремейку с подозаголовком Part I.

реклама

Получилось довольно наглядно, однако мы вынуждены сразу предупредить, что если бы не подписи, где видеоряд из какой игры, то с первого взгляда опередить их не так-то просто. Дело в том, что далеко не все сцены в ремейке столь радикально отличаются от оригинала, да и, справедливости ради, не всегда ремейк визуально превосходит оригинал. Зачастую видеоряд из The Last of Us оказывается банально более уютным и привычным.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Запуск ремейка на PlayStation 5 должен состояться 2 сентября. Спустя некоторое время, которое, впрочем, до сих пор не уточнено, ремейк The Last of Us Part I заглянет и на PC, тем самым впервые позволив пользователям «царской» платформы

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разница в 8 лет: Naughty Dog продолжает сравнивать оригинальную The Last of Us с ремейком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
53
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
48
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
30
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
2
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
1
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

FireLine
13:07
Плюсуют нищеброды сидящие на 1060 ?
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Александр Сергеевич
13:05
Марс это как астероид только на орбите а так такой же мертвый радиоактивный космический булыжник
Делегация тайваньских производителей полупроводниковых компонентов посетила Индию
Гроб Гробыч
13:02
Только морально деградировавший рашист использует слово "хохлы".
Программист из РФ создал эмулятор для PlayStation 5 – играть в игры пока нельзя, но дело движется
Алексей Владимирович
13:00
А какая связь между пос и продажами видеокарт?) пос наоборот подтолкнёт к покупке 4 серии и наращивании мощностей.
Слияние Ethereum началось и несёт с собой проблемы для майнеров на видеокартах
Гроб Гробыч
12:52
Очередная ватная маня фантазия
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Герц
12:49
Народ вон жигуль за 60 тысяч рублей покупает и ругается, ломается каждый день. Выходит все автомобили внутреннего сгорания мусор?
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Walter Sullivan
12:49
Смысл уже новое поколение выходит в сентябре которые будет значительно мощнее
Компьютер для миллионера – какой процессор купить, если вы всегда хотели сборку за 300 000 рублей
Герц
12:46
Ну куда автору до эксперта во всем, школьника 8А класса школы номер 3 Зажопинска. Который точно знает что есть всемирный заговор, ему лично масоны на дом приходили рассказать.
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Герц
12:45
Ну наконец то годная статья на оверах. хотя и есть ошибки и неточности.
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
D3m0n
12:38
ХЗ как там на Украине, замес всё-таки. Но у чуреков недавно даже бунты были из-за жратвы. Майнят они, бл#
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем