Получая на старте продаж готовый игровой проект, мы даже не задумываемся, через что ему пришлось пройти на производственном этапе. На днях продюсер Capcom Дзюн Такэути поведал о том, во что чуть не превратилась игра, которую мы сейчас знаем как Resident Evil 7. По словам господина Такэути, на момент начала производства RE7 Capcom металась из стороны в сторону, пытаясь понять, куда должна дальше двигаться игровая индустрия. Предполагались различные варианты, наиболее популярным из которых было предложение сделать из Resident Evil 7 игру-сервис с «донатом».
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Как уверяет Такэути, проект мог стать полностью мультиплеерным и битком набитым различными микротранзакциями с загружаемым контентом. К счастью для всех нас, разработчики воспротивились этим идеям и, к их счастью, вскоре руководство проекта сменилось, и им удалось реализовать именно то, что сейчас известно как Resident Evil 7. По словам Такэути, новому руководству они отнесли на подпись план «ночного кошмара любого маркетолога — простой одиночный ужастик». И, к счастью, план был одобрен.
По итогу оказалось, что план не просто сработал, а сделал это отлично: Resident Evil 7 на сегодняшний день является одной из самых «кассовых» игр франшизы, уступая лишь Monster Hunter World.