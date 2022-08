Как будто у кого-то из геймеров ещё осталась надежда.

Анонс Beyond Good and Evil 2 состоялся даже страшно вспомнить, как давно. С тех пор нас только «кормили завтраками», успокаивали и даже иногда делились незначительными подробностями. Тем не менее, даже приблизительных сроков сдачи Beyond Good and Evil 2 в продажу официальные источники не называют, чем лишь увеличивают процент пессимистов и тех, кто уже давно отчаялись дождаться продолжения своей некогда любимой игры.

Подлить масла в огонь пессимизма сегодня решил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, по сведениям которого, релиза Beyond Good and Evil 2 нам предстоит ждать ещё не один год. Как сообщает Хендерсон, его источники поделились с ним скриншотами новинки, и выглядели они, мягко говоря, далёкими от совершенства. Судя по тому, что даже публикация геймплея образца 2018 года выглядела убедительнее и технологичнее, Хендерсон приходит к выводу, что Beyond Good and Evil 2 за эти годы перезапустили и начали разрабатывать заново.

Также, как известно Хендерсону, с точки зрения геймплея Beyond Good and Evil 2 страдает от отсутствия глубины проработки и цельности креативного курса: игра выглядит откровенно «сырой» и нуждающейся ещё в нескольких годах активной разработки.

Бытует мнение, что долгожданными новостями касательно Beyond Good and Evil 2 с нами поделятся в рамках сентябрьского мероприятия Ubisoft.