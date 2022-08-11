Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторитетный инсайдер убеждён, что Beyond Good and Evil 2 мы не увидим ещё как минимум несколько лет
Как будто у кого-то из геймеров ещё осталась надежда.
анонсы и реклама
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Анонс Beyond Good and Evil 2 состоялся даже страшно вспомнить, как давно. С тех пор нас только «кормили завтраками», успокаивали и даже иногда делились незначительными подробностями. Тем не менее, даже приблизительных сроков сдачи Beyond Good and Evil 2 в продажу официальные источники не называют, чем лишь увеличивают процент пессимистов и тех, кто уже давно отчаялись дождаться продолжения своей некогда любимой игры.

реклама

Подлить масла в огонь пессимизма сегодня решил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, по сведениям которого, релиза Beyond Good and Evil 2 нам предстоит ждать ещё не один год. Как сообщает Хендерсон, его источники поделились с ним скриншотами новинки, и выглядели они, мягко говоря, далёкими от совершенства. Судя по тому, что даже публикация геймплея образца 2018 года выглядела убедительнее и технологичнее, Хендерсон приходит к выводу, что Beyond Good and Evil 2 за эти годы перезапустили и начали разрабатывать заново.

Также, как известно Хендерсону, с точки зрения геймплея Beyond Good and Evil 2 страдает от отсутствия глубины проработки и цельности креативного курса: игра выглядит откровенно «сырой» и нуждающейся ещё в нескольких годах активной разработки.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Бытует мнение, что долгожданными новостями касательно Beyond Good and Evil 2 с нами поделятся в рамках сентябрьского мероприятия Ubisoft.

#ubisoft #beyond good & evil 2 #beyond good and evil 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Far Cry 6 завтра стартуют выходные бесплатного доступа
Assassin’s Creed Valhalla обзавелась бесплатным roguelite-режимом «Забытая сага»
Tencent намеревается увеличить свою долю в Ubisoft — СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
73
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
197
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
22
Главные игры августа 2022 года
10
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
60
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
4

Сейчас обсуждают

Schokn-Itrch
23:02
Курюдодури 4 компании просадил. Приходил, покуривал, сваливал, всегда с минусовым результатом. Ежики плакали...
Видеокарта Intel Arc A750 оказалась быстрее, чем GeForce RTX 3060 в большинстве игр
Rey.B.
23:02
Соотношение цена/ФПС??? Нет его? Тогда и разговаривать не о чем!
Видеокарта Intel Arc A750 оказалась быстрее, чем GeForce RTX 3060 в большинстве игр
Bloodrender
22:59
В старых DX играх и в лучах синяя поделка обделается. Индус Кодури ничего с этим не смог сделать в амуде, а теперь и в Intel.
Видеокарта Intel Arc A750 оказалась быстрее, чем GeForce RTX 3060 в большинстве игр
Эовейн Триада
22:57
3080-3090 вышли в сентябре 2020 года, да 3080ти позже, но это ведь тоже самое, просто перетасовка линейки.
Microsoft не согласна, что Call of Duty станет прибыльнее в случае её перевода на продажу эксклюзивно для PC и Xbox
Schokn-Itrch
22:57
"Там где работает - как-то работает. Кое-где, где работает, работает абы как. Кое-где не работает вообще" Хитрый план, нет?
Видеокарта Intel Arc A750 оказалась быстрее, чем GeForce RTX 3060 в большинстве игр
Schokn-Itrch
22:55
> По заявлению производителя, данная панель может стать заменой внешней системы формата 5.1. Те, у кого хватит денег на данный девайс, плевать на него хотели, поскольку у них реальные АС в стенах. А ...
LG Display представила телевизор с дисплеем-динамиком
Smytjan
22:45
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Bnertiagfh
22:42
Если о рекламе сити, то я всегда вибираю тупо где дешевле. На озоне она сейчас 35-36, но там неизвестно получишь ли ты её вообще, когда и какую или вообще останешся без денег с этой доставкой "из-за р...
Выбираем игровую видеокарту NVIDIA для любого кошелька – 5 моделей для настоящих геймеров
ptlrkptt
22:39
👍
MemTest86 получит крайне полезную функцию — утилита сможет точно определять неисправный модуль и чип
ptlrkptt
22:36
👍
Видеокарта Intel Arc A750 оказалась быстрее, чем GeForce RTX 3060 в большинстве игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем