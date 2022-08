Кончина у данной серии была печальная.

Когда-то давно у хоррор-франшизы Alone in the Dark всё было хорошо, а её будущее выглядело безоблачным. Как и всё хорошее в этой жизни, успехи Alone in the Dark в перспективе угасли, пока серия не была похоронена. После распада издательства THQ права на серию оказались в руках Nordic Games, которая затем присвоила себе наименование старой компании и преобразилась в THQ Nordic. «Нордическое» издательство на сегодняшний день выпустило невероятное количество игр, в том числе возродило несколько плохо лежавших франшиз, поэтому сегодняшний намёк от инсайдера The Snitch касательно Alone in the Dark был встречен публикой с большим энтузиазмом.

Инсайдер опубликовал на своей Twitter-страничке фразу из экранизации игры, которая звучит примерно следующим образом: «Страх темноты — это то, благодаря чему большинство из нас остаются в живых». Естественно, фанаты серии сразу же справедливо предположили, что речь идёт именно о воскрешении Alone in the Dark.

Подробностей пока нет, однако в этом месяце состоится сразу два мероприятия, на которых THQ Nordic потенциально может заявить о возрождении франшизы. Первое — THQ Nordic Digital Showcase вечером в эту пятницу, 12 августа. Второе — Gamescom 2022 с церемонией открытия 23 августа. Последний проект в серии носил подзаголовок Illumination и получил в высшей степени негативные пользовательские отзывы, после чего, собственно, Alone in the Dark и накрылась могильной плитой.