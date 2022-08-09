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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серию «ужастиков» Alone in the Dark могут возродить — инсайдер
Кончина у данной серии была печальная.
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Когда-то давно у хоррор-франшизы Alone in the Dark всё было хорошо, а её будущее выглядело безоблачным. Как и всё хорошее в этой жизни, успехи Alone in the Dark в перспективе угасли, пока серия не была похоронена. После распада издательства THQ права на серию оказались в руках Nordic Games, которая затем присвоила себе наименование старой компании и преобразилась в THQ Nordic. «Нордическое» издательство на сегодняшний день выпустило невероятное количество игр, в том числе возродило несколько плохо лежавших франшиз, поэтому сегодняшний намёк от инсайдера The Snitch касательно Alone in the Dark был встречен публикой с большим энтузиазмом.

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Инсайдер опубликовал на своей Twitter-страничке фразу из экранизации игры, которая звучит примерно следующим образом: «Страх темноты — это то, благодаря чему большинство из нас остаются в живых». Естественно, фанаты серии сразу же справедливо предположили, что речь идёт именно о воскрешении Alone in the Dark.

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Подробностей пока нет, однако в этом месяце состоится сразу два мероприятия, на которых THQ Nordic потенциально может заявить о возрождении франшизы. Первое — THQ Nordic Digital Showcase вечером в эту пятницу, 12 августа. Второе — Gamescom 2022 с церемонией открытия 23 августа. Последний проект в серии носил подзаголовок Illumination и получил в высшей степени негативные пользовательские отзывы, после чего, собственно, Alone in the Dark и накрылась могильной плитой.

#thq nordic
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Вежливый ATACMS
22:19
хуясебе. 2ляма убито, 10лямов убежало за бугор. а дaлбаебы дальше топчутся там же где и месяц назад. нестыковочка.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
oyadl
22:19
точно! но Ё-то хоть набивай, русский же вроде
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
ахахах
22:19
да всё уже путь на Одессу пошёл,раз Николаевскую область берут
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Муж_ЗАГЛOTA
22:19
ну так ракетами вас гоблинов и проредили))) с этим никто не спорит!
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Муж_ЗАГЛOTA
22:18
ваших передохло больше 2 лямов чубатых и гейбандэр + иносранцеев)))
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Александр Тетюшин
22:18
Нее,10-11 самое оно:))
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Вежливый ATACMS
22:18
зачем мне деньги выкидывать. я ж не дaлбаеб.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Муж_ЗАГЛOTA
22:17
40 тыс)))) из 146 млн гоблинов передохло больше 2 лямов из 20))) при всей численности в 35 но Донбасс, запорожье, херсон не в счет + 7 лямов гуляет по гейЕВРОПКЕ))) где будет ПОБЕДА?
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Вежливый ATACMS
22:17
ну действия говорят о другом. а кирби и о крейсере говорил что "идет своим ходом". а оно вон как вышло.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
ахахах
22:17
уже референдум в следующем месяце,а ты всё про мосты вспоминаешь
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
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