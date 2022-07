На PC проект вышел в сентябре прошлого года. Вот так работают.

В начале сентября прошлого года в продажу на персональных компьютерах поступила RPG Pathfinder Wrath of the Righteous от разработчиков из Owlcat Games. Когда проект намеревался добраться до консолей, до сегодняшнего дня толком было неясно, но все «секретики» рано или поздно необходимо раскрывать: итак, Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series уже 29 сентября.

Вместе с тем представители Owlcat анонсировали дополнение Treasure of the Midnight Isles. Отправиться на загадочный архипелаг и разгадать его многочисленные загадки можно будет 11 августа. Стоит отметить, что на консолях выйдет расширенная версия Pathfinder Wrath of the Righteous.

Игра получила в основном положительные оценки в Steam, а все её недостатки в основном были связаны с небрежным техническим исполнением. Собственно, это частично и является ответом на вопрос, почему до консолей Pathfinder Wrath of the Righteous добиралась больше года.