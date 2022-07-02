Серия «симуляторов жизни» The Sims ведёт свою историю с двухтысячного года. С тех пор сменилось несколько поколений игровых систем, а сама серия пережила четыре полноценных релиза, не считая массы ответвлений и ещё более гигантской массы дополнительного контента. Последняя на текущий момент игра серии — The Sims 4 — датирована 2014-м годом, и даже на момент своего выхода уже была морально устаревшей в плане применяемых технологий. По всей видимости, в студии Maxis осознали данный факт, поскольку СМИ стали сообщать о начале работы коллектива над модернизацией применяемого в The Sims игрового движка, а конкретно — его графической составляющей.
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Соответствующим известием поделилось издание Game Rant, сославшись на список вакансий, в котором упоминается должность ведущего инженера по рендерингу, в обязанности которого войдёт усовершенствование графического движка. Данное обстоятельство, как считают в Game Rant, может служить намёком на амбициозные планы Maxis на свою флагманскую франшизу.
Означает ли это скорый анонс условной The Sims 5, сказать сложно. Возможно, Maxis ограничится тотальным усовершенствованием The Sims 4, которая забивает свободное время многих геймеров вот уже на протяжении восьми лет. Несмотря на значительный возраст, The Sims 4 сохраняет высокую популярность и постоянно пополняется новым контентом: на этом фоне выпуск новой полноценной части серии, которая в плане контента заметно уступит уже давно развивающейся проверенной игре, выглядит не самым разумным шагом.