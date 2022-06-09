Приятным сюрпризом в океане безнадёжности под названием Summer Game Fest 2022 стало выступление представительницы студии MDHR, официально объявившей о том, что крупное дополнение The Delicious Last Course для Cuphead поступит в продажу уже тридцатого июня. Сопутствующий видеоролик прилагается.
реклама
Согласно небольшому, но ёмкому по своей сути описанию, нас ждёт знакомство с новым персонажем, путешествие в новую островную локацию и схватки с новыми боссами.
Оригинальная Cuphead появилась на свет осенью 2017 года и сразу завоевала любось среди ценителей жанра run’n’gun экшенов.