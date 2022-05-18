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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GreedFall 2 представлена официально, релиз — в следующем году
Приквел удачного проекта.
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В своё время студия Spiders завоевала огромное уважение в игровом сообществе, выпустив ролевой проект GreedFall про исследование загадочного острова в поисках легендарного лекарства от страшной болезни в «метрополии». Игра поступила в продажу осенью 2019 года, и прошло совсем немного времени — в исторической перспективе — как разработчики объявили о работе над новой частью серии.

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По словам разработчиков, которые сейчас вовсю готовятся к осеннему релизу технофэнтезийного проекта Steelrising, душой они любят GreedFall и просто не могли не подготовить её новую часть. В новинке игроки отправятся на старый континент, где смогут исследовать его обширные и разнообразные локации, встретить новых соратников и познакомиться с представителями новых фракций.

Согласно пресс-релизу, хоть новинка и имеет цифру «2» в названии, но технически она является приквелом к событиям первой части. Действие приквела развернётся за три года до событий GreedFall. Соответственно, цели и задачи перед главным героем будут стоять совершенно иные.

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На этом информация пока заканчивается. Релиз игры должен состояться в следующем году на всех актуальных платформах.

#spiders #greedfall 2
1
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Сейчас обсуждают

DVM
17:37
А че твоя фамилия? Хоть каждый месяц меняй на новую! Мышь рожденная в конюшне, конем не станет :D Дай угадаю! Твой прадед жил в приюте, а может быть в зоопарке раз мартышек вспоминаешь :D
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
Леди Яга
17:37
Вот тесты из 2019 где старушка 2060 (младшая карта в линейке) уверенно вытягивает 60 фпс аж в 2К на ультре, а пеЙсатели типа тебя почему-то заявляют что 3050 это бюджетная карта и ультра не для нее. (...
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
taurus88
17:35
скажи это беспредельщикам майдана. а крым исторически русская территория. ещё и военно-морская база черноморского флота там. ты реально настолько туп что думал рф позволит вам открыть там базу сша?
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
DVM
17:33
Хвалю! Ты один из тех, кто читал методичку о том, что есть 3 типа УКРОВ и самый херовый класс ТРЕТЬЕСОРТНИКОВ это украинцы братья наши. Зато Леша Арестант 100% УКР (полукровка: распутная бандэрка легл...
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
taurus88
17:26
аха, опять ты о пассивной защите. кто о чём, а лысый о расчёске.
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
taurus88
17:23
не проиграла, а проигрывает. и немудрено, учитывая что все западные сми в кармане у правительства сша, а единственные российские рт и спутник выпилены из запада.
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение на местных выборах из-за своей позиции по Украине
linux4ever
17:21
QLC иди вы...
Китайская YMTC начала поставлять образцы 192-слойной памяти 3D NAND своим клиентам
taurus88
17:20
под трибунал пойдут, бандерлоги твои.
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение на местных выборах из-за своей позиции по Украине
Inqizitor
17:19
Согласен, посмотрим, даже если будет темп выпуска 1000 С-500 в год - этого не хватит в любом случае.
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
Олег Макаров
17:19
Кто ж знает. Остались у нас BQ - вот это молодцы. Никуда не уходят, продукция норм, цены не повышают. Вообще не проблема ухода кого-то там
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