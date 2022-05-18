Приквел удачного проекта.

В своё время студия Spiders завоевала огромное уважение в игровом сообществе, выпустив ролевой проект GreedFall про исследование загадочного острова в поисках легендарного лекарства от страшной болезни в «метрополии». Игра поступила в продажу осенью 2019 года, и прошло совсем немного времени — в исторической перспективе — как разработчики объявили о работе над новой частью серии.

реклама

По словам разработчиков, которые сейчас вовсю готовятся к осеннему релизу технофэнтезийного проекта Steelrising, душой они любят GreedFall и просто не могли не подготовить её новую часть. В новинке игроки отправятся на старый континент, где смогут исследовать его обширные и разнообразные локации, встретить новых соратников и познакомиться с представителями новых фракций.

Согласно пресс-релизу, хоть новинка и имеет цифру «2» в названии, но технически она является приквелом к событиям первой части. Действие приквела развернётся за три года до событий GreedFall. Соответственно, цели и задачи перед главным героем будут стоять совершенно иные.

На этом информация пока заканчивается. Релиз игры должен состояться в 2024 году на всех актуальных платформах.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Обновлено: Изначально данная заметка, базировавшись на информации от издания WCCFTech и видео от Xbox Game Studios, гласила о релизе в следующем году. Однако официальная публикация от студии Spiders уточняет, что так быстро проект всё же не выйдет. Реальный срок на текущий момент — 2024-й год