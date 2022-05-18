В своё время студия Spiders завоевала огромное уважение в игровом сообществе, выпустив ролевой проект GreedFall про исследование загадочного острова в поисках легендарного лекарства от страшной болезни в «метрополии». Игра поступила в продажу осенью 2019 года, и прошло совсем немного времени — в исторической перспективе — как разработчики объявили о работе над новой частью серии.
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По словам разработчиков, которые сейчас вовсю готовятся к осеннему релизу технофэнтезийного проекта Steelrising, душой они любят GreedFall и просто не могли не подготовить её новую часть. В новинке игроки отправятся на старый континент, где смогут исследовать его обширные и разнообразные локации, встретить новых соратников и познакомиться с представителями новых фракций.
Согласно пресс-релизу, хоть новинка и имеет цифру «2» в названии, но технически она является приквелом к событиям первой части. Действие приквела развернётся за три года до событий GreedFall. Соответственно, цели и задачи перед главным героем будут стоять совершенно иные.
На этом информация пока заканчивается. Релиз игры должен состояться в 2024 году на всех актуальных платформах.
Обновлено: Изначально данная заметка, базировавшись на информации от издания WCCFTech и видео от Xbox Game Studios, гласила о релизе в следующем году. Однако официальная публикация от студии Spiders уточняет, что так быстро проект всё же не выйдет. Реальный срок на текущий момент — 2024-й год