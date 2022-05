Assassin’s Creed пролетел как фанера над Парижем.

В середине марта нью-йоркский музей The Strong подобрал очередное пополнение для своего Зала славы видеоигр. Из двенадцати претендентов в этом году на вхождение в Зал были отобраны только четыре финалиста, коими стали: Sid Meier’s Civilization, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Ms. Pac-Man и Dance Dance Revolution.

реклама

Как пояснили члены жюри, каждая из данных игр вошла в историю, а отдельные из них, в частности, Sid Meier’s Civilization, стали родителями и законодателями целого жанра.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Стоит отметить, что помимо четырёх финалистов на звание лучших игр всех времён и народов (по версии The Strong) претендовали Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Resident Evil и другие, не менее достойные проекты. Что ж, у них ещё будет шанс «проявить себя» в следующие годы. Может быть.