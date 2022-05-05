В середине марта нью-йоркский музей The Strong подобрал очередное пополнение для своего Зала славы видеоигр. Из двенадцати претендентов в этом году на вхождение в Зал были отобраны только четыре финалиста, коими стали: Sid Meier’s Civilization, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Ms. Pac-Man и Dance Dance Revolution.
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Как пояснили члены жюри, каждая из данных игр вошла в историю, а отдельные из них, в частности, Sid Meier’s Civilization, стали родителями и законодателями целого жанра.
Стоит отметить, что помимо четырёх финалистов на звание лучших игр всех времён и народов (по версии The Strong) претендовали Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Resident Evil и другие, не менее достойные проекты. Что ж, у них ещё будет шанс «проявить себя» в следующие годы. Может быть.