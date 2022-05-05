Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В этом году в Зал славы видеоигр вошли Sid Meier's Civilization, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Dance Dance Revolution и Ms. Pac-Man
Assassin’s Creed пролетел как фанера над Парижем.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

В середине марта нью-йоркский музей The Strong подобрал очередное пополнение для своего Зала славы видеоигр. Из двенадцати претендентов в этом году на вхождение в Зал были отобраны только четыре финалиста, коими стали: Sid Meier’s Civilization, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Ms. Pac-Man и Dance Dance Revolution.

реклама

Как пояснили члены жюри, каждая из данных игр вошла в историю, а отдельные из них, в частности, Sid Meier’s Civilization, стали родителями и законодателями целого жанра.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Стоит отметить, что помимо четырёх финалистов на звание лучших игр всех времён и народов (по версии The Strong) претендовали Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Resident Evil и другие, не менее достойные проекты. Что ж, у них ещё будет шанс «проявить себя» в следующие годы. Может быть.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
45
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 14
11
Лучшие портативные компьютеры в 2022
2
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
4
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
2

Сейчас обсуждают

Crazik
23:28
Вот что значит не занести Зилоту за рекламу, в Ситилинке уже по 100 косарей скидки. А в ДНС цены понимаешь растут )))
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Rey.B.
23:24
Печально.... Что Великие Укры даже арифметики не знают. - Чтобы победить Россию на Украине, амеры и бриты должны будут потратить минимум в 10А то и в 100 раз больше, чем они потратили в Афгане. А зат...
Криптобиржа Coinbase вводит ограничения для граждан РФ
IRanPast
23:24
Да, это хохлы, они думают, что в России точно так как у них
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
NgMurakami
23:23
От товара зависит. До известных событий электронная книга ONYX BOOX Kon-Tiki 2, например, стоила от 18к до 22к, сейчас 25.
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
linux4ever
23:19
Говно, я 3090 ti заказал с VGA разъёмом.
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
[Zero]
23:18
А ведь ситуацию могла спасти обычная синяя изолента.
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
Rey.B.
23:18
Вот и вспомнишь Готику. - Маленькая неизвестная компания. Движок игры даже мышку толком не поддерживал. А шедевр! Который многие проходили по 3 раза!
Outriders до сих пор не окупила расходы на свою разработку
Тарас Кучеренко
23:17
Хватит пи..деть, что валюту нельзя купить. Был в трёх банках, в трёх сказали покупайте, у нас валюта есть.
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
linux4ever
23:15
Жалко проц и мать не спалил, раз не заметил что память трется об кулер.
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
Шеша
23:13
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем