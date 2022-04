Для этого игровое крыло компании даже ищет соответствующего руководителя.

Как известно, последние несколько лет игровое крыло компании Sony стало реалистичнее смотреть на мировой рынок и приметило тенденцию к росту числа PC в качестве основных игровых платформ. Следствием данного «просветления», которое уже десятки лет было очевидно всем, кроме, собственно, Sony, стала обновлённая программа компании, согласно которой она постепенно выпускает на компьютерах культовые PlayStation-игры прошлых лет.

Благодаря данной политике PC-геймеры наконец-то смогли приобщиться к числу фанатов Horizon Zero Dawn, God of War (2018), а также вскоре — Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy. Останавливаться на этом компания не собирается, что неоднократно объявлялось устами высшего руководства её игрового направления, и вот, серьёзность намерений Sony в данном вопросе была сегодня подтверждена посредством размещённой вакансии старшего руководителя по планированию и стратегии PC-направления.

Менеджер должен будет возглавить стратегию роста PC-направления с его последующим коммерческим успехом. Sony желает увеличить число PC-игроков в свои проекты и не скрывает планов по привлечению к реализации данной идеи всех доступных ресурсов, включая различные сотрудничества («коллабы»).

Иными словами, Sony взялась за PC-направление всерьёз и надолго. Ну а нам остаётся радоваться или же пребывать в полностью индифферентном состоянии, поскольку Sony, как и большинство других крупных игровых компаний, закатила истерику, приостановив свою деятельность в России. Даже когда эта деятельность будет возобновлена, вряд ли отношение к японской компании у российских геймеров после случившегося останется прежним.