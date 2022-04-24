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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony намеревается активнее развивать направление PC-игр
Для этого игровое крыло компании даже ищет соответствующего руководителя.
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Как известно, последние несколько лет игровое крыло компании Sony стало реалистичнее смотреть на мировой рынок и приметило тенденцию к росту числа PC в качестве основных игровых платформ. Следствием данного «просветления», которое уже десятки лет было очевидно всем, кроме, собственно, Sony, стала обновлённая программа компании, согласно которой она постепенно выпускает на компьютерах культовые PlayStation-игры прошлых лет.

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Благодаря данной политике PC-геймеры наконец-то смогли приобщиться к числу фанатов Horizon Zero Dawn, God of War (2018), а также вскоре — Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy. Останавливаться на этом компания не собирается, что неоднократно объявлялось устами высшего руководства её игрового направления, и вот, серьёзность намерений Sony в данном вопросе была сегодня подтверждена посредством размещённой вакансии старшего руководителя по планированию и стратегии PC-направления.

Менеджер должен будет возглавить стратегию роста PC-направления с его последующим коммерческим успехом. Sony желает увеличить число PC-игроков в свои проекты и не скрывает планов по привлечению к реализации данной идеи всех доступных ресурсов, включая различные сотрудничества («коллабы»).

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Иными словами, Sony взялась за PC-направление всерьёз и надолго. Ну а нам остаётся радоваться или же пребывать в полностью индифферентном состоянии, поскольку Sony, как и большинство других крупных игровых компаний, закатила истерику, приостановив свою деятельность в России. Даже когда эта деятельность будет возобновлена, вряд ли отношение к японской компании у российских геймеров после случившегося останется прежним.

#sony
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Иван Сантано
14:08
Что за бред тут вообще. Кто это пропустил в новости. Смотрите роскомпозор внесёт куда надо за такое потом. Вроде форум а железе. А какая то чушь.
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
puding
14:08
Бабы с каменной жопой быстрее приведут к гейропеизации России, спецоперация стала оборотнем.
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:07
При геморрое клизма?... Комрад, ты-же не бандеровец!)))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Русланбой Ostonov
14:06
Твоя матушка тебя от ишака родила , иплос
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Виталий Shokerxxx
14:06
биде и душ спасение ну и клизма в случае геморроя.
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:06
Ну да как мы без какой бумаги жили? Позор нам!
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Русланбой Ostonov
14:05
Ты рожу посмотри свою харып, иннани ами, твою маму я везде имел.
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Виталий Shokerxxx
14:05
да тут эстонские новости так поржать над хохлоботами..
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:05
В РФ древесины завались, зачем лесопед выдумывать. Пусть пендосы для долларов так бумагу производят. А то они у них дорогие и скоро не окупятся.))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:02
Ни каждый может задницу подтирать в силу разл. заболеваний. Тот-же геморрой в стадии обострения или выраженный - фиг подотрёшь.)) Можно и кровью истечь если сильно постараться вытирать.)
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
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