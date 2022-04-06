Если коротко, то «потому что».

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Несколько часов назад Epic Games официально запустила полноценную версию своего суперсовременного игрового движка Unreal Engine 5. Решение поистине знаковое, поскольку для многих разработчиков игр оно означает наступление новой эпохи в геймдеве. Одними из первых воспользоваться открывшейся возможностью решили представители CD Projekt RED, которые недавно официально анонсировали «новую сагу» во франшизе «Ведьмака». Проект будет создаваться именно на движке Unreal Engine 5, и сотрудники студии решили объяснить, чем было продиктовано такое решение.

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Как уточнил руководитель разработки нового «Ведьмака» Джейсон Слама, основная причина в возможности Unreal Engine 5 создавать масштабные и реалистичные открытые миры. Кроме того, передовая версия движка обладает необходимой разработчикам современных игр стабильностью и гибкостью, которая позволяет применять в проектах новые, уникальные решения как в плане геймплея, так и в плане детализации мира, не сталкиваясь при этом с техническими ограничениями и необходимостью их преодолевать.

По словам господина Слама, большое впечатление на него в своё время произвела техническая демонстрация Quixel, в которой был задействован «средневековый» видеоряд, поддерживаемый предыдущей, четвёртой версией Unreal Engine. В современной пятой версии возможностей гораздо больше.

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Касательно нового «Ведьмака» неизвестно ничего, кроме того, что мы уже указали выше: перед нами проект в совершенно новой саге. Возможно, в новинке будет представлен полностью новый сеттинг, поскольку изображённый на первом тизере медальон принадлежит несуществующей в основной франшизе ведьмачьей школы Рыси. Ждать релиза, понятное дело, предстоит ещё очень, очень-очень долго.