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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Unity выпустила фотореалистичную технодемоверсию Enemies с улучшенной анимацией волос
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Команда поддержки движка Unity представила новый ролик-демонстрацию технодемоверсии Enemies с улучшенной анимацией волос. Записанный тизер работал в разрешении 4K при 30 кадрах/сек, запускали его на системе с установленными Core i7 и видеокартой 3090.

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Само технодемо Enemies был представлено на конференции разработчиков GDC. Высокое разрешение обеспечивалось с помощью системы DLSS, но сама Unity также сделала такое же демо со сниженными настройки, чтобы его можно было запустить на менее мощных ПК и на консолях. Для освещения и затенения использовались инструменты Adaptive Probe Volume, ambient occlusion, SSGI и трассировка лучей.

Постановщиком ролика был Веселин Ефремов, он же работал над другими подобными роликами команды: The Heretic, Adam, Book of the Dead. Всего же разработчики потратили на создание ролика больше года.

По поводу технических улучшений движка, специально припасённых для нового демо, стоит отметить прокачанную систему освещения с прорисовкой теней, а также анимацию волос. Собственно, последний компонент является ключевым.

Движение волос моделировалось в реальном времени, а цифровую модель женщины с помощью технологий сканирования. Очевидно, что в будущем команда Unity будет использовать для этих целей систему симуляции выражений лица, созданную компанией Ziva. О покупке последней мы писали в прошлом материале.

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Все инструменты для Unity, использованные в работе над Enemies будут выпущены во втором квартале текущего года.

#unity
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