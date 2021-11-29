К такому умозаключению пришли энтузиасты, обнаружившие в игровых файлах упоминания управления с мобильных устройств.

После того, как состоялся релиз Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, обозреватели, энтузиасты и простые игроки «чесали репу», недоумевая, как визуально улучшенные игр 17—20-летней давности могут работать столь скверно даже на суперсовременных игровых компьютерах, не говоря уже о менее производительных системах. Похоже, загадка полного отсутствия оптимизации близится к раскрытию: несколько дней назад датамайнеры «раскопали» в игровых файлах «ремастированной» трилогии параметры графики для мобильных устройств, а теперь к ним добавился и снимок экрана, на котором разъясняется процесс управления персонажем на экранах мобильных устройств.

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С одной стороны, ничего удивительного в этом нет: Rockstar с самого начала сообщила, что графически облагороженные игры трилогии создаются для всех актуальных платформ, в том числе и мобильных, просто последние выйдут чуть позже — в следующем году. С другой стороны, зачем эти «атавизмы» в версиях для PC и консолей? По мнению энтузиастов, Rockstar, а если точнее, то её подрядчики из Grove Street Games, схалтурили, сделав основной упор на мобильные версии проектов, а на PC и консолях выпустив их «порты».

lol. Here is another confirmation that we are playing highly modified mobile ports. There is still this widget left in the code, which asks you to choose touch controls. pic.twitter.com/DNelvQ1lKY — Vadim M. (@NationalPepper) November 26, 2021

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Конечно, таких «доказательств» маловато для обвинения Rockstar в недобросовестности, но на определённые мысли, определённо, наводит. К слову, компания признала неудачный запуск Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition и пообещала исправить все обнаруженные в нём ошибки. Единственный недостаток: процесс это будет небыстрый. Настолько, что Rockstar даже вернула оригинальные GTA III, Vice City и San Andreas в продажу, параллельно сделав их бесплатными для всех владельцев сборника ремастеров.