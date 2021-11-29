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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, ремастеры GTA The Trilogy для PC и консолей — это портированные мобильные версии
К такому умозаключению пришли энтузиасты, обнаружившие в игровых файлах упоминания управления с мобильных устройств.
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После того, как состоялся релиз Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, обозреватели, энтузиасты и простые игроки «чесали репу», недоумевая, как визуально улучшенные игр 17—20-летней давности могут работать столь скверно даже на суперсовременных игровых компьютерах, не говоря уже о менее производительных системах. Похоже, загадка полного отсутствия оптимизации близится к раскрытию: несколько дней назад датамайнеры «раскопали» в игровых файлах «ремастированной» трилогии параметры графики для мобильных устройств, а теперь к ним добавился и снимок экрана, на котором разъясняется процесс управления персонажем на экранах мобильных устройств.

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С одной стороны, ничего удивительного в этом нет: Rockstar с самого начала сообщила, что графически облагороженные игры трилогии создаются для всех актуальных платформ, в том числе и мобильных, просто последние выйдут чуть позже — в следующем году. С другой стороны, зачем эти «атавизмы» в версиях для PC и консолей? По мнению энтузиастов, Rockstar, а если точнее, то её подрядчики из Grove Street Games, схалтурили, сделав основной упор на мобильные версии проектов, а на PC и консолях выпустив их «порты».

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Конечно, таких «доказательств» маловато для обвинения Rockstar в недобросовестности, но на определённые мысли, определённо, наводит. К слову, компания признала неудачный запуск Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition и пообещала исправить все обнаруженные в нём ошибки. Единственный недостаток: процесс это будет небыстрый. Настолько, что Rockstar даже вернула оригинальные GTA III, Vice City и San Andreas в продажу, параллельно сделав их бесплатными для всех владельцев сборника ремастеров.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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