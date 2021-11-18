На дворе четверг, а это значит не только то, что завтра самый приятный день недели, но и то, что в Epic Games Store опять началась раздача подарочных игр. На этот раз администрация магазина порадовала нас сразу тройным подарком. Сами игры, правда, относятся к инди-сегменту, и даже внутри него особо никому неизвестны, но факт остаётся фактом: с сегодняшнего дня и вплоть до 25 ноября можно забрать Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition и Never Alone.
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В рамках Guild of Dungeoneering нам предстоит исследовать подземелья и сражаться с противниками в формате карточной игры. Kid A Mnesia Exhibition — исследовательская игра на тему сновидений и порождаемых ими удивительных образов. Ну и, наконец, Never Alone. Возможно, единственный достойный внимания проект из троицы: платформер с элементами головоломки, повествующий историю девочки Нуны и её верного друга, полярной лисицы, которым нужно остановить вечную метель.
На следующей неделе в EGS раздадут симулятор охотника theHunter Call of the Wild.