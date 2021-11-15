Продолжаем порождённый самими разработчиками цикл новостей «Ошибки и провалы сборника ремастеров GTA The Trilogy — The Definitive Edition». Теперь очередь дошла до визуальных эффектов дождя в ремастере GTA San Andreas, которые настолько сильно «резали» глаза, что ждать официального патча от создателей сборника было попросту невыносимо. Как следствие, геймеры, вернее, их часть с наиболее активной гражданской позицией, решили проблему самостоятельно.
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Специальная модификация «смягчает» эффекты дождя, делая их почти прозрачными и, тем самым, решая проблему с вызываемой ими почти нулевой видимостью, особенно в тёмное время суток.
С каждым новым проходящим с момента релиза GTA The Trilogy — The Definitive Edition днём всё чаще возникает вопрос: что вообще делали подрядчики Rockstar и почему сама компания никак не проверила их работу? Ни в какие ворота не лезущая оптимизация, неадекватные модели персонажей, многочисленные ошибки и недоработки — это совсем не то, чего ждёшь от проекта, при запуске которого появляется логотип Rockstar. Как результат, у GTA The Trilogy — The Definitive Edition на Metacritic накопились полностью разгромные пользовательские отзывы.