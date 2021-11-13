Warcraft III Refunded занервничал: его статус пошатнулся.

Как вам всем хорошо известно, пару дней назад в продажу поступил сборник ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, включающий в свой состав визуально облагороженные версии культовых частей серии: Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. К сожалению, как это часто бывает в современной игровой промышленности независимо от статуса проекта, известности студии-разработчика и производственных бюджетов, ремастеры трилогии оказались недостаточно качественными, чтобы вернуть игроков в их 2001—2004-е годы.

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На текущий момент Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition встречает нас на Metacritic разгромным пользовательским рейтингом в 0,9 балла из 10 возможных. Проще говоря, по пятибалльной системе оценок игра даже на кол с минусом не наработала. Как отмечают раздосадованные геймеры, в сборнике ремастеров полно технических ошибок, графика слишком «мультяшная», из-за чего внешность некоторых персонажей изменилась до неузнаваемости и в худшую сторону, а в самих играх не исправлены их первоначальные баги 20-летней давности.

Естественно, не забыли игроки и про то, что почти сразу после выхода сборника серверы Rockstar Games Launcher «рухнули» и «лежали» больше суток. На текущий момент их работоспособность восстановлена, но сам факт имел место, и дополнительных баллов игре это вовсе не добавляет.

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Геймеры убеждены, что продавать, мягко говоря, не самые качественные ремастеры за такие деньги — как минимум некрасиво. Ну, а сможет ли Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition в плане пользовательских оценок на Metacritic рухнуть ниже Warcraft III Reforged, самой низкооценённой игры на платформе, покажет время.