Через год выйдет четвёртая глава.

Как и было обещано, сегодня состоялся релиз третьей главы антологии «ужастиков» The Dark Pictures с подзаголовком House of Ashes. Все желающие уже могут приступить к прохождению, а учитывая тот факт, что впереди выходные, никаких препятствий быть не должно.

Напомним, что по сюжету House of Ashes мы попадаем в Ирак образца 2003 года и, играя за оперативницу Рейчал Кинг, вместе со своим отрядом попадаем в засаду. По закону жанра, от верной смерти группу спасает счастливый случай: случается землетрясение, в результате которого все, включая организаторов засады, проваливаются под землю, где обнаруживают древний шумерский храм. Впоследствии выясняется, что плен или даже смерть — не самый плохой вариант: храм захвачен фантастическими чудовищами, которые явно не ждали гостей в своём «доме».

Несмотря на то, что сегодня только состоялся релиз третьей части, разработчики уже прорабатывают часть четвёртую — с подзаголовком The Devil in Me. Вчера она была официально анонсирована, но подробностей пока мало: судя по первым кадрам из трейлера, нашим антагонистом выступит маньяк-изобретатель по типу Джона «Пилы» Крамера