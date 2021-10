И такое бывает.

Разработчики экшена с элементами выживания The Last Stand: Aftermath опубликовали новый трейлер с короткой демонстрацией реального геймплея. В данном проекте игроку нужно будет примерить на себя роль выжившего в мире, кишащем зомби. Ключевая особенность проекта состоит в том, что после смерти героя повествование не заканчивается, а просто переключается на другого персонажа.

The Last Stand предлагает достаточно ожидаемый для жанра геймплей: поиск ресурсов, крафт, обустройство убежища и противостояние беспощадным зомби. К тому же, герой игры сам считается заражённым, а мутации у него не достигли критической отметки. Поэтому последствия вируса выживший умеет обращать в свою пользу, получая уникальные навыки.

Авторы The Last Stand также подчёркивают, что со смертью персонажа заново заниматься прокачкой не нужно: все открытые навык и «перки» переходят новому протагонисту.

The Last Stand: Aftermath должен поступить в продажу 16 ноября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.