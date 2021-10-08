Супергеройский боевик Marvel’s Avengers постиг коммерческий провал, и, по всей видимости, издатель при непосредственном участии разработчиков решил закопать проект ещё глубже, добавив к коммерческому ещё и репутационный провал. Так, ещё оставшиеся в Marvel’s Avengers игроки обратили внимание на то, что во внутриигровом магазине появились новые товары, представляющие собой классические «бустеры» (ускорители прокачки).
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В частности, представленные в магазине ускорители позволяют быстрее прокачивать своих героев, что в конечном счёте влияет на игровой процесс. Всё бы ничего, но данные ускорители продаются только за местную премиальную виртуальную валюту, приобретаемую за валюту настоящую, и никакими иными способами данные ускорители не получить.
На это можно бы было закрыть глаза, если бы не одно «но»: ещё до релиза Marvel’s Avengers разработчики в присутствии публики обещали, что будут продавать в своём проекте только косметический контент — «Никаких случайных лутбоксов или pay-to-win историй». Так что теперь хотелось бы услышать комментарии от девелоперов.