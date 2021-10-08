Хотя ранее чуть ли не клялись, что платным будет только косметический контент.

Супергеройский боевик Marvel’s Avengers постиг коммерческий провал, и, по всей видимости, издатель при непосредственном участии разработчиков решил закопать проект ещё глубже, добавив к коммерческому ещё и репутационный провал. Так, ещё оставшиеся в Marvel’s Avengers игроки обратили внимание на то, что во внутриигровом магазине появились новые товары, представляющие собой классические «бустеры» (ускорители прокачки).

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В частности, представленные в магазине ускорители позволяют быстрее прокачивать своих героев, что в конечном счёте влияет на игровой процесс. Всё бы ничего, но данные ускорители продаются только за местную премиальную виртуальную валюту, приобретаемую за валюту настоящую, и никакими иными способами данные ускорители не получить.

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На это можно бы было закрыть глаза, если бы не одно «но»: ещё до релиза Marvel’s Avengers разработчики в присутствии публики обещали, что будут продавать в своём проекте только косметический контент — «Никаких случайных лутбоксов или pay-to-win историй». Так что теперь хотелось бы услышать комментарии от девелоперов.