Sledgehammer хотела бы заниматься проектами, отличными от Call of Duty
В настоящее время студия Sledgehammer Games является одним из трёх (наряду в Infinity Ward и Treyarch) основных коллективов, занимающихся производством игр серии Call of Duty. Официально представленная вчера Call of Duty Vanguard — её творение. Однако человеческая натура такова, что всегда хочется большего и попросту разнообразия. Вот и руководство Sledgehammer надеется, что в перспективе команда сможет создавать проекты, отличные от принадлежащих франшизе Call of Duty.
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По словам операционного директора Sledgehammer Энди Уилсона, серия Call of Duty «всегда» будет для студии основной, но вследствие расширения студии в её кругах всё чаще поговаривают о возможности заниматься и другими играми.
Что касается Call of Duty Vanguard, то подробнее о ней можно почитать в нашем соответствующем материале. В рамках же этого материала вкратце напомним, что в Vanguard мы отправляемся во Вторую мировую войну, и в рамках сюжетной кампании переживём истории четырёх главных героев-участников разных фронтов этой самой кровопролитной войны в истории человечества. Релиз новинки назначен на 5 ноября.
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