В настоящее время студия Sledgehammer Games является одним из трёх (наряду в Infinity Ward и Treyarch) основных коллективов, занимающихся производством игр серии Call of Duty. Официально представленная вчера Call of Duty Vanguard — её творение. Однако человеческая натура такова, что всегда хочется большего и попросту разнообразия. Вот и руководство Sledgehammer надеется, что в перспективе команда сможет создавать проекты, отличные от принадлежащих франшизе Call of Duty.

По словам операционного директора Sledgehammer Энди Уилсона, серия Call of Duty «всегда» будет для студии основной, но вследствие расширения студии в её кругах всё чаще поговаривают о возможности заниматься и другими играми.

Что касается Call of Duty Vanguard, то подробнее о ней можно почитать в нашем соответствующем материале. В рамках же этого материала вкратце напомним, что в Vanguard мы отправляемся во Вторую мировую войну, и в рамках сюжетной кампании переживём истории четырёх главных героев-участников разных фронтов этой самой кровопролитной войны в истории человечества. Релиз новинки назначен на 5 ноября.