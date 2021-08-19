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Call of Duty Vanguard представлена официально — первые подробности, трейлер и дата выхода

Опасения сбылись: нас опять отправляют во Вторую мировую.
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Как и следовало ожидать после многочисленных инсайдерских утечек информации, сегодня Activision вместе со студией Sledgehammer Games официально представили вниманию общественности новую игру серии Call of Duty. Новинка носит подзаголовок Vanguard и посвящена Второй мировой войне. Анонсирующий трейлер прилагается, а первые подробности геймплея и общей концепции — ниже.

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По сюжету, нам расскажут о судьбах бойцов отряда-прообраза современных войск специального назначения. Действия проекта развернутся в самых разных затронутых войной локациях: восточный и западный фронты, тихоокеанский театр военных действий, а также сражения в Северной Африке. Покажут битву при Сталинграде, причём, город будет представлен как до начала сражения, так и после его тотального уничтожения.

В сюжетной кампании Vanguard будет представлено четыре героя — по одному на каждый из фронтов Второй мировой: Артур Кингсли (прообраз — десантник Сидни Корнелл), Полина Петрова (прообраз — снайпер Людмила Павличенко), Уэйд Джексон (лётчик Вернон Макилл) и Лукас Риггс (Чарльз Апхэм). Хотя разработчики этого пока не уточняют, но, по всей видимости, мы переживём историю каждого из них отдельно в рамках некоего общего повествования. Весь сюжет вымышленный, хотя и имеет в своей основе реальные военные истории.

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По замыслу разработчиков, Call of Duty Vanguard должна продемонстрировать разнообразие условий ведения войны: в игре будут показаны и суровые зимы, и жаркие тропические биомы, и везде будут свои сложности.

Большой акцент делается на «иммерсивность» и тактическую составляющую боевика. Ради первой разработчики даже заморочились и записали реальные звуки оружия и военной техники времён Второй мировой войны. В целом в Call of Duty Vanguard используется модифицированный движок от Modern Warfare (2019), благодаря чему картинка станет более драматичной — это важно для общего элемента повествования в Vanguard

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Что касается сетевого режима, то ожидайте два десятка сетевых полей боя для разных режимов, систему разрушаемого окружения, а также очередное обновлённое поле боя для королевской битвы Warzone.

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Релиз — 5 ноября на всех актуальных платформах.

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activision sledgehammer games call of duty vanguard
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Call of Duty Vanguard представлена официально — первые подробности, трейлер и дата выхода
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Батон322
21:20
скорее =16 амдшных
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
АдамантитоваяРуда
21:19
пиздаболы ебаные.
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
Каа
21:19
Опробовано... Только пробовал на сей раз на хвалёном Райзене 3600...
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Beriya
21:18
Ты память не учёл! До 3800 гнать есть смысл, дальше мизерный прирост
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Beriya
21:16
Каа, у тебя на более мощном процессоре поднимется средний и 0.1%. Продай ты уже свой проц, пока спрос есть
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Каа
21:16
Упор в видеокарту был даже на 10400F, а качество я выставил равное с Иви. Так что возможно отыграл бы ещё кадра 3-5 супер разгоном 10600К, поимел бы геморрой с его охладом, а овчина выдела не стоит......
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
t-dirt
21:16
эти ядрышки не что иное как алу из обычных гпу нвидиа и амд. те что обозначены как матричные - для тензорных расчётов ии, через нейросети. а векторные это уже для выполнения задач с плавающей запятой....
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
_db_
21:15
Архитектуры разные. Энергоэффективность разная. Считайте что два процессора в одном )))
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
swr5
21:14
Зачем делать ядра разными, сделайте универсальные - когда надо высокороизводительными, когда не надо высокоэкономичными. Зачем это деление? Интел просто лохов разводит.
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
Евгений Спицын
21:13
ладно не сортесь, как девочки, ремастеры обозревают в сравнение с оригиналом, так принято, это признак наличия интелекта, а потом уже, игру оценивают в целом. Если ты не играл в оригинал, то лучше не...
Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
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