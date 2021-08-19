Call of Duty Vanguard представлена официально — первые подробности, трейлер и дата выхода
Как и следовало ожидать после многочисленных инсайдерских утечек информации, сегодня Activision вместе со студией Sledgehammer Games официально представили вниманию общественности новую игру серии Call of Duty. Новинка носит подзаголовок Vanguard и посвящена Второй мировой войне. Анонсирующий трейлер прилагается, а первые подробности геймплея и общей концепции — ниже.
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По сюжету, нам расскажут о судьбах бойцов отряда-прообраза современных войск специального назначения. Действия проекта развернутся в самых разных затронутых войной локациях: восточный и западный фронты, тихоокеанский театр военных действий, а также сражения в Северной Африке. Покажут битву при Сталинграде, причём, город будет представлен как до начала сражения, так и после его тотального уничтожения.
В сюжетной кампании Vanguard будет представлено четыре героя — по одному на каждый из фронтов Второй мировой: Артур Кингсли (прообраз — десантник Сидни Корнелл), Полина Петрова (прообраз — снайпер Людмила Павличенко), Уэйд Джексон (лётчик Вернон Макилл) и Лукас Риггс (Чарльз Апхэм). Хотя разработчики этого пока не уточняют, но, по всей видимости, мы переживём историю каждого из них отдельно в рамках некоего общего повествования. Весь сюжет вымышленный, хотя и имеет в своей основе реальные военные истории.
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По замыслу разработчиков, Call of Duty Vanguard должна продемонстрировать разнообразие условий ведения войны: в игре будут показаны и суровые зимы, и жаркие тропические биомы, и везде будут свои сложности.
Большой акцент делается на «иммерсивность» и тактическую составляющую боевика. Ради первой разработчики даже заморочились и записали реальные звуки оружия и военной техники времён Второй мировой войны. В целом в Call of Duty Vanguard используется модифицированный движок от Modern Warfare (2019), благодаря чему картинка станет более драматичной — это важно для общего элемента повествования в Vanguard
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Что касается сетевого режима, то ожидайте два десятка сетевых полей боя для разных режимов, систему разрушаемого окружения, а также очередное обновлённое поле боя для королевской битвы Warzone.
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Релиз — 5 ноября на всех актуальных платформах.
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