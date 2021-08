Нередко разработчики игр оставляют в свежих «билдах» своих творений материалы, предназначенные для будущего использования. То ли это происходит по причине вопиющей халатности, то ли разработчики специально оставляют намёки, чтобы до них «докопались» ушлые датамайнеры, не особо важно; главное — что Naughty Dog оставила часть таких материалов внутри файлов The Last of Us Part II.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Нередко разработчики игр оставляют в свежих «билдах» своих творений материалы, предназначенные для будущего использования. То ли это происходит по причине вопиющей халатности, то ли разработчики специально оставляют намёки, чтобы до них «докопались» ушлые датамайнеры, не особо важно; главное — что Naughty Dog оставила часть таких материалов внутри файлов The Last of Us Part II.

реклама

Многие игровые файлы, как поясняет датамайнер, имеют в своих названиях префикс MP, что можно расшифровать как Multiplayer. Например, различные предметы, рюкзаки, элементы брони и даже ошейники для собак (предположительно, в мультиплеере собак можно будет натравливать на оппонента).

реклама

Также в файлах игры были найдены «колёсики» эмоций, счётчик игроков и компас, что также наводит на мысль о подготовке королевской битвы по мотивам «Одних из нас». Что происходит на самом деле, известно только Naughty Dog; нам лишь известно, что в начале года студия в самом деле уже работала над неким мультиплеерным проектом.