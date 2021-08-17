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В файлах The Last of Us Part II нашли материалы для мультиплеера, включая очертания крупной карты

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Нередко разработчики игр оставляют в свежих «билдах» своих творений материалы, предназначенные для будущего использования. То ли это происходит по причине вопиющей халатности, то ли разработчики специально оставляют намёки, чтобы до них «докопались» ушлые датамайнеры, не особо важно; главное — что Naughty Dog оставила часть таких материалов внутри файлов The Last of Us Part II.

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Нередко разработчики игр оставляют в свежих «билдах» своих творений материалы, предназначенные для будущего использования. То ли это происходит по причине вопиющей халатности, то ли разработчики специально оставляют намёки, чтобы до них «докопались» ушлые датамайнеры, не особо важно; главное — что Naughty Dog оставила часть таких материалов внутри файлов The Last of Us Part II.

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Многие игровые файлы, как поясняет датамайнер, имеют в своих названиях префикс MP, что можно расшифровать как Multiplayer. Например, различные предметы, рюкзаки, элементы брони и даже ошейники для собак (предположительно, в мультиплеере собак можно будет натравливать на оппонента).

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Также в файлах игры были найдены «колёсики» эмоций, счётчик игроков и компас, что также наводит на мысль о подготовке королевской битвы по мотивам «Одних из нас». Что происходит на самом деле, известно только Naughty Dog; нам лишь известно, что в начале года студия в самом деле уже работала над неким мультиплеерным проектом.

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