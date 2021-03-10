Разделы вакансий игровых студий в очередной раз будто специально становятся источниками информации о будущих проектах конкретных компаний. Так, сегодня внимательные посетители официального сайта студии Naughty Dog в разделе вакансий наткнулись на упоминание должности дизайнера экономики для некого мультиплеерного проекта.

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О каком конкретно проекте идёт речь, естественно, не уточняется, но некоторое время назад Naughty Dog упоминала, что мультиплеерный компонент The Last of Us Part II создаётся отдельно от основной игры. Не исключено, что вышеуказанная вакансия касается именно этого проекта, но в таком случае выходит, что его производство ещё далеко от завершения, и ждать фанатам серии придётся ещё долго.

Радует тот факт, что в вакансии упоминается отслеживание пользовательских отзывов и, по возможности, их воплощение в конечном продукте. По всей видимости, Naughty Dog рассчитывает создать долгоиграющий продукт, с которого можно будет «кормиться» не один год. Получится или нет — покажет только время.