Выход каждой новой игры серии Call of Duty воспринимается как нечто само собой разумеющееся и вообще как данность: наступает осень — значит, время для новой игры во франшизе. По сути, это самый настоящий конвейер, но, как и многое в нашей жизни, восприятие проектов серии Call of Duty зависит от того, с какой стороны на них посмотреть. Вот бывший руководитель студии Sledgehammer Games Глен Скофилд в беседе с изданием EDGE и решил предоставить игрокам другой взгляд на франшизу.

По словам Скофилда, ему прекрасно известно отношение игрового сообщества к Call of Duty, но он с ним в корне не согласен. Как считает Скофилд, люди просто не осознают, сколько труда и сил уходит на создание с нуля новой игры по данной франшизе. В качестве примера Скофилд привёл Call of Duty WWII, над которой трудилась Sledgehammer и которая вышла осенью 2017-го.

Как поясняет разработчик, при создании данного проекта авторы (и он в том числе) несколько лет изучали Вторую мировую и тесно сотрудничали с историками. Более того, девелоперы посещали все европейские локации, которые должны были стать местами действия игры. Тестировалось оружие тех лет, и всё, чтобы обеспечить историческую справедливость происходящих в игре действий.

То же самое касается и Call of Duty Advanced Warfare в сеттинге недалёкого будущего. В процессе создания данной игры Sledgehammer советовалась с бойцами спецназа разных государств.

Новая Call of Duty, анонс которой мы все ждём с замиранием сердца, также создаётся в стенах Sledgehammer Studios; поэтому логично предположить, что уровень её качества будет равен или выше качества двух перечисленных ранее частей. Напомним, что вот уже несколько лет производство Call of Duty обеспечивается тремя студиями — Treyarch, Infinity Ward и Sledgehammer. Таким образом, у каждой студии имеется три года на создание своего проекта с нуля — так что технически называть их работу конвейером как минимум несправедливо. Что касается Скофилда, то сейчас он работает в собственной студии Striking Distance над проектом The Callisto Protocol, который уже за глаза стали называть духовным наследником Dead Space — серии, над которой Скофилд трудился до Call of Duty.