The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от создателя Dead Space
Глен Скофилд, известный в игровом сообществе как создатель серии Dead Space, вместе со своей студией Striking Distance принял участие в церемонии The Game Awards 2020 и официально анонсировал научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol.
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Действие игры разворачивается на Каллисто — спутнике Юпитера — и, как утверждает Скофилд, разработчики намереваются сделать не просто хоррор, а самый наистрашнейший хоррор чуть ли не в истории данного жанра в видеоиграх. По сути, перед нами прямой наследний культовой франшизы.
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Больше информации поступит в следующем году, а релиз планируется на 2022-й.
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