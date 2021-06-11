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Ветераны Valve и Riot анонсировали The Anacrusis — научно-фантастический боевик в духе Left 4 Dead

А идейка-то, оказывается, не мёртвая!
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Помните времена, когда гремела Left 4 Dead, и известия о ней доносились из каждого утюга? Это было очень давно, больше десятка лет назад, и с тех пор себя полностью изжили не только «Лефта» и её сиквел, но и жанр кооперативных зомби-боевиков в целом — слишком уж однообразен он и скучен. Но разработчики из студии Stray Bombay, основанной ветеранами Valve Четом Фалижеком и Riot Games Кимберли Волл, этого пессимистичного мнения не разделяют и уверены, что идея Left 4 Dead ещё может жить, нужно лишь добавить в неё новых красок.

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Так зародилась идея The Anacrusis, научно-фантастического кооперативного боевика, действие которого разворачивается в далёком будущем, в котором люди сумели таки создать способные к межпланетным и даже межгалактическим путешествиям корабли и столкнулись с внеземной цивилизацией. Эта цивилизация, если данное собрание агрессивных инопланетян вообще можно так назвать, не стремится дружить с землянами, поэтому дальше в дело вступает язык силы.

Мы играем за группу колонистов, которым предстоит отбиваться от орд инопланетян. Согласно заверениям разработчиков, The Anacrusis порадует высокой степенью реиграбельности, которая обеспечивается не только гибкостью «настройки» своих персонажей, но и наличием специального «режиссёра» — искусственного интеллекта, по ходу игры меняющего её правила, что может как упростить, так и усложнить вашу задачу.

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Релиз The Anacrusis запланирован на эту осень.

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