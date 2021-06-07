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В PUBG появился тестовый гоночный режим с перестрелками

Пока что он «обкатывается» в лабораторном режиме проекта. И не факт, что будет добавлен «на постоянку».
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PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжает развиваться и получать новый игровой контент, недвусмысленно напоминая о том, что в этом мире помимо Apex Legends и Call of Duty Warzone есть и другие королевские битвы. Так, на выходных разработчики PUBG сообщили о появлении в игровой «Лаборатории» тестового режима гонок на выживание.

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Смысл простой: вы выбираете один из пяти доступных видов транспорта, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков, а также собственным вооружением, и катаетесь по заготовленным разработчиками маршрутам на карте «Мирамар». В случае, если вас подстрелили, можно возродиться возле одной из контрольных точек, которые также служат местами для смены транспорта. По трассе разбросаны специальные кубы-ускорители и кубы, пополняющие боезапас.

Разработчики сразу уточняют: режим гонок тестовый — на PC его «прогон» завершится 14 июня, а на консолях — 21 июня. Далеко не факт, что его добавят в игру на постоянной основе; впрочем, как обычно бывает с подобными нововведениями, всё будет зависеть от его популярности и отзывов игроков.

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