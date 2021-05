Разработчики из Torn Banner Studios совместно с Tripwire Presents раскрыли некоторые детали грядущего открытого бета-тестирования онлайн-экшена Chivalry 2. Само мероприятие стартует уже 27 мая, проект сразу протестируют на всех платформах: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

В рамках тестирования игроки смогут оценить возможности кроссплея между всеми платформами. Всем желающим дадут опробовать новый режим Free-for-All, полную систему кастомизации, отдельные серверы для дуэлей и пять карт. Названия локаций уже известны: The Slaughter of Coxwell, The Battle of Darkforest, The Siege of Rudhelm, The Battle of Wardenglade и Tournament Grounds.

О владельцах консолей Playstation позаботились особенным образом: для участия в тестировании наличия активной подписки PS Plus не требуется. А вот для тестирования Chivalry 2 на Xbox наличие действующей Liver Gold необходимо.

Релиз Chivalry 2 запланирован на 8 июня — если не случится новых переносов, конечно.