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Новая Call of Duty создаётся с расчётом на PC и новые консоли и выйдет в конце года

Как будто кто-то в этом сомневался.
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Activision Blizzard наконец-то перестала томить общественность ненужным ожиданием и в рамках отчёта для инвесторов назвала ведущую студию разработчика запланированной к релизу в этом году части Call of Duty. Ею стала Sledgehammer Games — один из трёх наряду с Treyarch и Infinity Ward основных ответственных за серию коллективов. «Кувалда» известна работой над Call of Duty Advanced Warfare и Call of Duty WWII, так что слухи о том, что новая часть серии станет продолжением именно одной из этих двух «линеек», начинают иметь под собой хоть и косвенные, но всё же основания.

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По словам представителей Activision Blizzard, новая Call of Duty создаётся с расчётом на PC и консоли нового поколения, а также будет интегрирована и расширит экосистему Call of Duty. Надо полагать, речь идёт о Call of Duty Warzone, в которой в той или иной степени появится контент из новинки.

Обещают сногсшибательную графику, наличие кампании, сетевого режима и режима совместного прохождения. Подробностями с нами собираются поделиться скоро.

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Стоит напомнить, что Activision Blizzard решила пересмотреть стратегию предпродажной подготовки новых частей серии Call of Duty: их теперь будут анонсировать ближе к релизу. Холдинг посчитал, что данная стратегия хорошо повлияла на успех прошлогодней Call of Duty Black Ops Cold War.

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