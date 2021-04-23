На протяжении многих лет Activision поддерживала традицию, представляя очередные части серии Call of Duty весной, а выпуская — осенью. Положить традиции конец издательство решило в прошлом году с анонсом Call of Duty Black Ops Cold War, и, посчитав, что так получается даже лучше, решила придерживаться новой политики и в дальнейшем, о чём сообщает портал CharlieIntel.

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По словам руководства Activision, ощутимую лепту в изменение маркетинговой политики компании внесла Call of Duty Warzone, которая обеспечивает вовлечённость сообщества в развитие франшизы. Как результат, Activision теперь будет анонсировать новые части серии гораздо ближе к датам их фактических релизов.

Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War была представлена всего за три месяца до релиза — в конце лета. Скорее всего, история повторится и с новинкой, которая, по слухам, опять отправит игроков во времена Второй мировой войны.