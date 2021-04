Оказывается, у компании People Can Fly денег куры не клюют: не успели поляки рапортовать о приобретении чикагской студии Phosphor Games, как несколько часов назад в число её владений за океаном вошла основанная в 2002 году монреальская студия Game On, специализирующаяся на захвате движений и создании кинематографических роликов.

В официальном пресс-релизе о сумме сделки ничего не сообщается, однако журналисты делового польского издания Bankier уточняют, что приобретение обошлось People Can Fly почти в 7,8 млн долларов.

Как отмечают руководители People Can Fly, их с Game On связывают давние партнёрские отношения: в частности, монреальская студия сыграла значительную роль в процессе создания Outriders. Отныне в различных коллективах People Can Fly по всему миру трудятся более 350 разработчиков.

Примечательно, что People Can Fly оставляет Game On полную творческую независимость и право сотрудничать с любыми коллективами. Что, в общем-то, логично, ведь прибыль у компаний теперь общая.